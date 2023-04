Justitie krijgt extra slagkracht in strijd tegen online seksueel geweld

Vandaag keurt de ministerraad een wetsontwerp goed dat Justitie extra slagkracht moet geven in de strijd tegen online seksueel geweld. Seksueel getinte beelden die ongewenst verspreid zijn, zouden zo sneller en gerichter offline gehaald kunnen worden.

Het ongewenst verspreiden of doorsturen van seksueel getinte beelden is al langer verboden en sinds 1 juli 2020 ook expliciet strafbaar. Dit nieuwe wetsvoorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo), dat het Nieuwsblad kon inkijken, moet slachtoffers extra beschermen door Justitie extra middelen te geven in de strijd tegen online seksueel geweld.

Momenteel kan de kortgedingrechter internetplatformen de opdracht geven om beelden binnen een termijn van zes uur te verwijderen, maar omdat de rechter niet altijd beschikt over de concrete gegevens van de beelden, slagen die online platformen er niet altijd in om de beelden (volledig) te verwijderen. Het nieuwe ontwerp bepaalt dat de rechter ervoor moet zorgen dat de URL of zogeheten hashcode – een soort digitale vingerafdruk – van de beelden opgenomen wordt in het verwijderingsbevel.

Daarnaast komen voyeurisme en de ongewenste verspreiding van seksueel getinte beelden op de ‘taplijst’ te staan: een lijst van misdrijven waarbij Justitie mag overgaan tot bijzondere opsporingsmethoden, zoals telefoontaps, het infiltreren in chatgroepen of het vorderen van de medewerking van telecomoperatoren of internetbedrijven. Zo zouden daders sneller gevat moeten worden.

“Met dit wetsontwerp zorgen we ervoor dat magistraten doelgericht aan internetbedrijven opleggen welke beelden van hun platformen moeten verwijderd worden”, aldus minister Van Quickenborne. “We kunnen we internetbedrijven ook verplichten om gegevens over te maken van hen die deze beelden verspreiden en zelfs exploiteren.”

Na de goedkeuring van het wetsontwerp door de ministerraad wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State om vervolgens gestemd te worden in het parlement.