Limburg Cup nadert apotheose: zaterdag finalewedstrijden in As-Niel

Met een record van 152 ingeschreven ploegen in de voorrondes, was deze editie weer geslaagd. “Komend weekend vindt de apotheose plaats op de velden van fusieclub As-Niel. Daar worden op 22 april de finalematchen gespeeld voor acht leeftijdscategorieën”, aldus Johny Vanspauwen.

Het idee achter de Limburg Cup is het bieden van een bijkomende stimulans aan de gewestelijke jeugd. “Met midweekmatchen in de voorrondes, een kwalificatietoernooi en een finaledag krijgen deze spelers extra wedstrijden om naar uit te kijken. We zijn ervan overtuigd dat dit een meerwaarde is voor onze Limburgse jeugdspelers.”