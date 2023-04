Vier Earth Day: 5 tips om zelf zorg te dragen voor onze aarde

De Dag van de Aarde is een jaarlijks evenement op 22 april dat in het teken staat van milieubescherming. Met de kennis van nu is het belangrijker dan ooit dat we de natuur beschermen. Dat doe je onder meer door zo duurzaam mogelijk te leven. Moeilijk? Niet met deze tips. En wie z’n best doet is al goed bezig, want alle beetjes helpen!