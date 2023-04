Invalide vijftiger wil bovenop uitkering zakcentje bijverdienen met plantage in kelder

De politie werd getipt over een mogelijke cannabisplantage in de toenmalige woning van de vijftiger in Peer. Ook de stroom- en warmtemeting wees op de aanwezigheid van cannabisplanten in het huis. Tijdens de huiszoeking werd het vermoeden bevestigd en vonden de agenten 109 planten van 50 centimeter groot in de kelderruimte. “De plantage was goed verstopt in een verborgen ruimte die met een plaat achter een kast werd afgeschermd. Verder vonden ze ook een zak met een kilo cannabis en 560 euro cash geld”, sprak de Tongerse aanklager.

Twee oogsten

De vijftiger gaf toe dat hij achter de plantage zat. “Ik stond op de ziekenkas en ik wilde het financieel beter hebben. We kwamen maar juist rond. Via Nederlanders die ik leerde kennen, ben ik ermee gestart.” Volgens de verklaringen van de man zou er twee keer geoogst zijn. “Maar de winst van de eerste oogst heb ik volledig moeten afgeven om de installatie terug te betalen. De tweede keer mocht ik de helft houden. Dat ging over 4.000 euro.” Omdat de man de elektriciteitskast had gesaboteerd, vraagt de elektriciteitsmaatschappij een schadevergoeding voor de gestolen stroom.

Straf met uitstel

De Tongerse aanklager vraagt een celstraf van dertig maanden en een geldboete van 8.000 euro. Daar bovenop eist de procureur ook een verbeurdverklaring van 40.000 euro. Volgens zijn advocate, meester Sophia Lycops, heeft de man zijn les geleerd. Daarom vraagt ze een straf met uitstel onder voorwaarden. “Hij heeft het huis verkocht, is op een appartement gaan wonen en helpt mee in de nieuwe zaak van zijn echtgenote. Hij heeft zich herpakt”, klonk het.

Vonnis volgt op 2 juni.