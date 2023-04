Contractverlenging David De Gea bij Man United ter discussie na blunder tegen Sevilla: “Wie heeft wat aan meer van die rampen?”

Heeft u goed geslapen afgelopen nacht? Voor Manchester United-doelman David De Gea zal dat allicht niet het geval geweest zijn. Voetballend werd hij tijdens het 3-0-debacle van Manchester United tegen Sevilla meerdere keren in de problemen gebracht, bij de eerste twee tegengoals ging hij niet vrijuit (net als Harry Maguire bij de eerste) en de derde was een regelrechte blunder. Er worden vragen gesteld bij de nakende contractverlenging van David De Gea bij United, aangezien het voetbal van manager Erik ten Hag net een voetballende keeper vraagt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Enkele dagen geleden kwam het nieuws dat David De Gea, wiens contract bij Manchester United eind dit seizoen afloopt, dicht bij een contractverlenging staat, waarbij hij in ruil voor een het lichten van de optie van één jaar loon zou inleveren. Getekend is het nog niet, maar beide partijen zouden zo goed als rond zijn. Na de rampavond van De Gea tegen Sevilla en de uitschakeling in de kwartfinales van de Europa League staat die nakende contractverlenging ter discussie.

“De Gea beseft dat hij zijn contract niet zal kunnen verlengen aan zijn huidige weekloon van 420.000 euro, maar zelfs als hij de helft daarvan krijgt, kun je je afvragen of hij wel geschikt is voor de spelpatronen die ten Hag er bij Manchester United wil inslijpen”, aldus Daily Mail-journalist Joe Bernstein. “Hij wilde ploeg van achteruit laten opbouwen zoals de succesvolle teams in Engeland en Europa dat tegenwoordig doen. United heeft respect voor zijn nummer 1, maar succesvolle topclubs moeten soms meedogenloos zijn. Wie heeft er wat aan als Gea gevraagd wordt om tegen zijn natuur te spelen en als we meer rampen krijgen zoals donderdagavond?”

“Hij is een geweldige keeper geweest, maar hij is geen goeie voetballer en zal dat ook nooit worden”, trad analist en United-icoon Paul Scholes bij.

Ironische onderhandelingen

Ook Samuel Luckhurst van Manchester Evening News stelt de contractverlenging van De Gea in vraag.

“David de Gea is niet het grootste probleem bij Manchester United, maar wel een het snelst groeiend probleem. Zijn tekortkomingen - meewerken aan de opbouw, een gebrek aan lef bij stilstaande fases en het verwerken van terugspeelballen- werden allemaal blootgelegd door Sevilla”, aldus Luckhurst.

“De Gea kan ballen stoppen en daar blijft hij een van de beste in. Maar met zijn 32 jaar is hij een verbrijzelde wervel in de ruggengraat van United. De club heeft een akkoord voor een contractverlenging met een keeper waar geen vraag meer naar is. Dat is veelzeggend. United heeft de optie in het contract van De Gea nu al in gang gezet omdat ze vrezen dat hij een salarisverhoging zou krijgen als de club zich kwalificeert voor de Champions League. Dat is de ironie van de onderhandelingen: United erkent dat De Gea’s waarde is gedaald en wil daarvan gebruikmaken om hem langer vast te leggen. Bezuinigen, dat is typisch voor de familie Glazer. Een club met eigenaars die willen investeren om beter te worden, zou De Gea net laten gaan. Als United het trainerspotentieel van Ten Hag maximaal wil benutten, moet het op zoek naar een nieuwe keeper.”

2/10

The Sun gaf De Gea een 2/10 als score voor zijn prestatie. “Hij speelde een ziekenhuispas naar Maguire voor de openingstreffer van Sevilla en zag er later in de eerste helft soms onzeker uit. Robbie Savage legde ook de schuld voor het tweede doelpunt bij hem. En alleen De Gea zelf weet wat hij probeerde te doen toen hij uit zijn doel stormde voor het derde doelpunt.”

Man United-coach Erik ten Hag verdedigde zijn keeper na de wedstrijd erop wijzend dat hij de meeste clean sheets van de Premier League achter zijn naam heeft.