Dief steelt kassa van restaurant uit wagen, maar wordt gefilmd: “De timing is heel bizar”

Het was pijnlijk wakker worden voor de zaakvoerders van restaurant La Tourelle uit Deinze. In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een onbekende man ingebroken in de wagen die geparkeerd stond voor de zaak. Aan boord het cash geld uit de kassa, dat klaarlag voor storting bij de bank. De dief staat op camera, maar is nog niet gevat.

Céline Van Eeckhout (26) is er het hart van in. “Normaal laten we de opbrengst nooit in onze wagen liggen”, zegt ze. “En nu hebben we dit voor. Toen mijn ouders woensdagvoormiddag naar de bank wilden vertrekken, zagen ze dat alles gestolen was.”

De verdachte werd op camera vastgelegd. “De eerste beelden zijn gemaakt om halfelf ’s avonds, door frituur ’t Friethuisje”, zegt Céline. “Wat later, om twee uur ’s nachts, zagen mensen van woonzorgcentrum Sint-Jozef twee mannen passeren met zaklampen. Ze hebben toen de politie gebeld, maar of daarop is gereageerd, weet ik niet. Om halfvijf ’s nachts stond een dief aan onze wagen. Het is een heel bizarre timing, deze drie locaties liggen vlak bij elkaar. Maar toch lijkt het telkens om dezelfde personen te gaan.”

De zaakvoerders vragen iedereen die iets verdacht heeft gezien, dat zo snel mogelijk te melden.