Familie van in politiecel overleden vrouw vraagt met aandrang om onderzoeksrechter op dossier

De moeder en zus van Sourour Abouda, de vrouw die eind januari in een politiecel overleed, betreuren dat ze weinig informatie krijgen van het Brusselse parket. Er loopt namelijk een onderzoek van het comité P en een opsporingsonderzoek door de procureur naar het onduidelijke overlijden van hun naaste. Hun advocaten vragen om snel duidelijkheid te brengen in de zaak, die veel vragen oproept na de dood van twee andere mensen in dezelfde cellen.

De advocaten van de familie, Selma Benkhelifa en Maxime Nardone, en advocaat van de mensenrechtenliga Alexis Deswaef begrijpen niet waarom het parket geen onderzoeksrechter heeft aangesteld om het onderzoek onafhankelijk te voeren. De dienst onderzoek van het Comité P, het toezichtsorgaan van de politie, voert momenteel een onderzoek.

De 46-jarige vrouw Sourour Abouda, werkzaam in de vrijwilligerssector, werd op 12 januari iets voor 6.00 uur aangehouden aan de Amerikaansestraat in Elsene. Volgens het proces-verbaal dat door de burgemeester van Elsene aan de RBTF is meegedeeld, had een man contact opgenomen met de politie omdat een vrouw in zijn auto was gestapt en niet wilde vertrekken. De vrouw legde onsamenhangde verklaringen af en zou geïdentificeerd worden als Sourour Abouda.

Abouda werd daarop administratief aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex van de federale politie aan de Koningsstraat in Brussel. Daar werd ze dood teruggevonden na meer dan een uur zonder bewaking. Het gaat om het derde overlijden in die cellen op twee jaar tijd.

Doodsoorzaak onbekend

Vier dagen na de feiten verklaarde het parket van Brussel dat de eerste bevindingen de betrokkenheid van een derde partij uitsluiten. De doodsoorzaak blijft momenteel onbekend en de omstandigheden waarin het gebeurde - de aanwezige politiemensen hebben niets gemerkt - blijven onduidelijk.

De familie van Sourour en de Mensenrechtenliga, die de zaak samen met hen behandelt, betreuren dat ze geen antwoorden hebben gekregen van het parket over het verloop van het dossier. Tot nu hebben de de moeder en zus van de overledene alleen toegang gekregen tot een deel van de beelden die in het cellencomplex werden gefilmd. Gezien de ernst van de zaak vragen de advocaten zich af waarom er geen onderzoeksrechter werd aangesteld.