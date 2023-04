Actrice Tinne Oltmans kiest voor opvallend nieuw kapsel

Televisiekijkend Vlaanderen kent haar het beste als Lisa, uit de gelijknamige telenovelle op VTM waarin ze schittert met een eerder klassiek blond kapsel. Maar nu de serie ten einde komt, was het tijd voor een metamorfose voor Tinne Oltmans, zo blijkt. De actrice ging langs bij BV-kapper Jochen Vanhoudt en koos voor een opvallende coupe.

Oltmans trok voor haar nieuwe kapsel naar BV-kapper Jochen Vanhoudt, die erom bekendstaat weleens gedurfde keuzes te maken. En dat deed hij ook deze keer, met de zogenaamde reverse money piece.

Bij Tinne Oltmans resulteerde dat in een blonde bovenlaag, met daaronder een koperkleurige basis. Een kleurencombinatie die je niet elke dag voorbij ziet komen en die niet door iedereen gesmaakt wordt als we sociale media mogen geloven, maar waar de actrice duidelijk helemaal blij van wordt. Nieuw kapsel, nieuwe vrouw? Wij zijn in ieder geval alvast benieuwd naar haar volgende kleurtje!