Leeftijdsgenoten uit Opoeteren maken daguitstap naar Antwerpen.

Dit jaar werd gekozen om zonder de partners een uitstap te maken naar Antwerpen. Negentien jaargenoten hadden zich ingeschreven. Woensdagochtend om 8 uur verzamelden ze op het kerkplein in Opoeteren. Met de auto ging het richting het station in Hamont om daar de trein te nemen naar Antwerpen-Centraal. Omstreeks 11 uur startte een rondleiding met een gids door de Joodse wijk. Om 14 uur werd de groep verwacht in restaurant Hoffy’s. Daar volgde een lekkere lunch met de nodige uitleg over de Joodse tradities en eetgewoonten. Daarna was er een bezoek aan de Sint-Jacobskerk die gerenoveerd wordt. Na het bezoek nog even uitrusten in het Elfde Gebod. Omstreeks 19 uur stapten ze terug op de trein naar Hamont. “Het was weer fijn om mekaar terug te zien. Jammer dat Theo en Paula noodgedwongen thuis moesten blijven. Dank aan alle deelnemers voor deze leuke dag, het was weer genieten”, aldus Anny Schroyen.