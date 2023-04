Yogacoach helpt studenten om te ontstressen voor examens

De jongeren werden begeleid door Buse Car om verschillende yoga- en ademhalingsoefeningen te doen. Dit hielp hen om hun geest te kalmeren en hun lichaam te ontspannen. De jongeren waren erg enthousiast over deze activiteit en vonden het een welkome afwisseling van hun normale studieroutine. Tijdens het atelier werd hun flexibiliteit op de proef gesteld en sommige posities bleken moeilijker te zijn dan andere. Hoewel sommige deelnemers moeite hadden met bepaalde posities, waren ze vastbesloten om door te zetten en hun flexibiliteit te verbeteren. Buse Car gaf hen tips en aanwijzingen over hoe ze hun houding konden verbeteren en de juiste spieren konden aanspannen. Zij moedigde de deelnemers aan om regelmatig te blijven oefenen en te werken aan hun flexibiliteit, niet alleen om beter te presteren in hun sport, maar ook om blessures te voorkomen en een gezonde levensstijl te bevorderen. Na de sessie spraken de jongeren over hoeveel beter ze zich voelden en hoeveel gemakkelijker het was om zich te concentreren op hun studie. Ze bedankten Yadelim Plus en Buse Car voor het organiseren van dit ontspanningsmoment en vroegen om meer vergelijkbare activiteiten in de toekomst. Samen genoten ze van een smakelijke iftar na het atelier.