Jean Rouffa en Bertha Lambrechts uit Riemst zijn een diamanten paar

Jean Rouffa (87) en Bertha Lambrechts (87) delen al 60 jaar lief en leed met elkaar. Het diamanten paar heeft één dochter, Miranda, waar ze beiden erg trots op zijn. Jean verdiende de kost als schrijnwerker, Bertha toonde zich als keukenprinses in de Valdor.

Dagelijks een korte wandeling, uitjes met dochterlief, het dorpsrestaurant in Membruggen... Deze jubilarissen moet je niet leren genieten van de kleine dingen des levens. Ze steken graag de handen uit de mouwen bij Samana en geven het beste van zichzelf in het zangkoor. In het weekend supportert Jean nog voor zijn favoriete ploeg KRC Genk.