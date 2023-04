75 BSO-leerlingen bereiden zich voor op hoger onderwijs

Hoe verlopen de lessen in het hoger onderwijs? Hoe werkt een academiejaar? Hoe zit het puntensysteem in elkaar? De sessies over notities nemen en examens plannen, zijn Naomi het meest bijgebleven. Zij volgt het 7de-jaar-up-grade in Vox Pelt en wil verpleegkunde gaan studeren. “Ik hoop dat ik alle tips in de praktijk ga kunnen omzetten”, knikt Naomi Bastiaens. Florine Vanpee van TA De Wijzer Genk vult aan: "Tijdens de sessies voelde ik me niet minderwaardig omdat ik BSO gedaan heb. In Hogeschool PXL worden de pluspunten van BSO-leerlingen benadrukt.""Het mooie aan dit initiatief is dat de collega’s van de verschillende scholen naast deze sessies ook samenkomen om lessen voor te bereiden", vertelt Kris Massin van Atheneum Sint-Truiden. Ook Kathleen Corthouts van De Prins in Diest getuigt: "Dat we zo’n nauwe band hebben met de Hogeschool maakt dat we heel goed aanvoelen op welke manier we de leerlingen kunnen voorbereiden. We willen de overstap naar het hoger onderwijs immers zo vlot mogelijk laten verlopen.""Dat onze leerlingen die stap naar het hoger onderwijs willen zetten, kunnen we alleen maar aanmoedigen”, vertelt Rebecca Simons van Atheneum Martinus Bilzen. “Klopt”, zegt Elke Martens. “Binnen de hervorming van het secundair onderwijs zullen de leerlingen met een diploma arbeidsfinaliteit in de nabije toekomst enkel kunnen kiezen voor een graduaatsopleiding en zijn ze niet meer welkom in de professionele bacheloropleidingen.” “Gelukkig hebben we goede ervaringen met de doorstroming van de graduaatsopleidingen in het hoger onderwijs”, vertelt adjunct-directeur Heidi Croes. “We zien dat leerlingen die uit het beroepssecundair onderwijs komen en die kiezen voor een graduaatsopleiding het ook goed doen.”“Helaas hebben we voor een heel aantal bacheloropleidingen nog geen voorafgaande graduaatsopleiding en het is voor deze opleidingen dat er in de toekomst leerlingen uit het BSO uit de boot zullen vallen, als ze geen voorbereidend jaar volgen”, staaft Heidi Croes. De leerlingen die vandaag hun attest aan Hogeschool haalden zijn eigenlijk de ambassadeurs voor alle BSO-leerlingen die in de toekomst via een voorbereidend jaar een bachelordiploma willen halen.