Landelijke Gilde Opgrimbie brouwt eigen bier

Nu wil de Landelijke Gilde Opgrimbie we iets meer bier maken om op hun activiteiten ook naast de gevestigde bieren ook een eigen biertje te kunnen schenken. "We doen dat in samenwerking met een wijn- en bierbrouwersgilde. Het bier is natuurlijk niet onmiddellijk klaar, maar zal wel op latere activiteiten te proeven zijn. Met de professionele begeleiding en de streekproducten die we hebben gebruikt, moet het wel een succes worden", zo klinkt het bij de landelijke Gilde Opgrimbie. "Het zelf gebrouwen bier is voor eigen gebruik en is slechts in een beperkte hoeveelheid beschikbaar."