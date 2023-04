Politie Sint-Truiden betrapt 8 winkels met verboden crunchers en rookpijpjes: “Ze vergemakkelijken druggebruik”

De politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft woensdag een controleactie rond drugsgerelateerde producten gedaan in 19 winkels. Crunchers en rookpijpjes mogen immers niet verkocht worden omdat dat aanzet tot druggebruik. De politie nam 249 verboden voorwerpen in beslag in acht winkels.

De drugswet bepaalt dat ook het verkopen van middelen die druggebruik vergemakkelijken, strafbaar is. Toch zijn er nog winkels die drugsgerelateerde producten aanbieden. Het gaat bijvoorbeeld om crunchers of grinders, waarmee grove wiet vermalen kan worden tot kruimels voor in een joint. Of over metalen of glazen rookpijpjes om verschillende soorten drugs te roken.

Eind december 2022 controleerde de politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken al preventief op de verkoop van dergelijke verboden producten. De uitbaters kregen toen de waarschuwing dat ze zich in regel moesten stellen. Vorige woensdag deed het overlastteam een nieuwe controleactie in 19 dag-, nacht- en krantenwinkels in de zone.

In acht winkels werden drugsgerelateerde producten gevonden. Het gaat in totaal om 249 crunchers, glazen en metalen rookpijpjes en andere verboden voorwerpen. Ze werden allemaal in beslag genomen. De politie stelde de nodige pv’s op. De uitbaters zullen via de Sectie M, het lik-op-stukbeleid van het parket Limburg, binnenkort al een minnelijke schikking ontvangen.