TWEEDE PROVINCIALE. Mirakel nodig in 2A, gratis toegang voor match in 2B

In 2A is Hoepertingen, hier in actie tegen Diepenbeek, al zeker van de titel, in 2B bedraagt de kloof tussen de leider en het nummer vier amper vier punten. — © Sven Dillen

In 2A heeft VK Gestel zes punten en een mirakel nodig om de degradatie te ontlopen en is de vraag wie Hoeselt vergezelt in de eindronde. In 2B kan Eendracht Mechelen a/d Maas de titel pakken (mits eigen winst én puntenverlies van de nummers twee en drie) en geeft Kadijk iedereen gratis toegang. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend en vergeet ook zeker niet om op jouw club als ‘Beste Club van Limburg’ te stemmen.(matr/gsb)