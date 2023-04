Nieuwe politieke partij ‘Gezond Burger Verstand Vlaanderen’ opgericht: “Voor nuchtere mensen”

De GBVV noemt zichzelf een “politieke partij voor nuchtere mensen” die tegen het huidige politieke systeem is dat “niet genoeg naar de kritiek van de burgers luistert en hen te veel regels oplegt”.

“Voor iedereen die hard werkt en gewoon zijn belastingen betaald, zijn kinderen opvoedt of zijn ouders verzorgt, vrijwilligerswerk doet of geniet van zijn ‘oude’ of ‘minder oude’ dag. Kortom: voor iedere burger die verantwoordelijkheid neemt”, klinkt het in een persbericht.

De missie van de partij: goed leven, ondernemen en werken kan enkel in een omgeving die niet door overbodige regelgeving verstikt wordt. “Minder, maar betere en duidelijke regelgeving dus”, klinkt het. Wat volgens de partij zorgt voor een afgeslankte overheid en een flexibele arbeidsmarkt waarbij wie werkt en/of onderneemt financieel beloond wordt in plaats van bestraft.

Onnodige bemoeienis

“De overheid moet zich op de grote problemen richten en minder energie steken in onzinnige regeltjes, bureaucratische monsters of onnodige bemoeienis. De overheid moet onze problemen niet oplossen maar ervoor zorgen dat we er met haar zo weinig mogelijk hebben. Kortom: de overheid is er voor de mensen en niet andersom”, aldus de partij.

“Wij willen een gezond Vlaanderen dat op een verstandige manier bestuurd wordt en dit in het voordeel van de burger, elke burger. Ons motto vertrekt vanuit ‘Gezond boerenverstand’. Regeer logisch en los de problemen op als ze zich stellen.”

Een maand geleden werd in Vlaanderen ook al een nieuwe politieke partij opgericht, de BBB. Op 17 maart, een dag na de verkiezingsoverwinning van de BoerBurgerBeweging in de Nederlandse provincieverkiezingen kondigde Tine Hermans dat ze een Vlaamse tegenhanger wilde oprichten.