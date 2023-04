EERSTE PROVINCIALE. Koersel-Alken en Eksel-Meeuwen zijn sleutelduels

Koersel, hier in actie tegen kampioen Zepperen-Brustem, speelt een cruciaal duel tegen Alken. — © Raymond Lemmens

In eerste provinciale nemen in Koersel-Alken en Eksel-Meeuwen de twee ploegen die nog strijden voor het vierde eindrondeticket het op tegen de twee teams die weg willen blijven van de (eventuele) derde dalersplaats. Zonhoven gaat bij Bregel op zoek naar het puntje dat zekerheid geeft omtrent het behoud. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend en vergeet ook zeker niet te stemmen op ‘De Beste Club van Limburg’.(jc)