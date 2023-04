Dronken tirades, dreigementen en impulsieve ontslagen: bekende Amerikaanse chef beschuldigd van wangedrag

Een van de beroemdste chef-koks in Boston ontkent de beschuldigingen van voormalige werknemers dat zij fysiek en emotioneel geweld gebruikte. “Misschien had ik sommigen sneller moeten ontslaan”, vertelt ze in een verklaring in Times.

In afzonderlijke onderzoeken van de kranten New York Times en de Boston Globe hebben verschillende medewerkers Barbara Lynch beschuldigd van verbale agressie onder invloed van alcohol. Lynch is een nationaal bekende chef-kok die de leiding heeft over verschillende gerenommeerde restaurants in Boston.

In een verklaring aan de Times noemt ze de beschuldigingen “fantasie”. “Ik verwerp uitdrukkelijk de verschillende valse beschuldigingen die stellen dat ik mij ongepast heb gedragen tegenover werknemers of dat ik professionele richtlijnen heb overschreden die belangrijk zijn voor mij”, klinkt het.

Lynch gaf ook aan dat zij “beslissingen neemt over diegenen die zich niet willen inzetten voor het echte teamwerk en de service”. Ze vertelde ook dat de beschuldigingen bedoeld waren om haar “onderuit te halen”.

Overlijdens

Volgens de New York Times en de Boston Globe zou Lynch de personeelsleden van het restaurant Menton bij elkaar hebben geroepen na het overlijden van twee werknemers die beiden stierven aan een overdosis drugs. Beide media zouden een opname hebben gekregen van die bijeenkomst. Lynch zou volgens het personeel dronken geschreeuwd hebben naar werknemers en ze zou de confrontatie zijn aangegaan met die nieuwe chef-kok van het restaurant nadat die gezegd had dat Lynch niet eens was langsgekomen in de keuken na een van de overlijdens. Die chef-kok werd vervolgens ontslagen. Ze zou ook gedreigd hebben zijn hoofd door een raam te duwen nadat hij aangaf dat hij haar reputatie zou ruïneren, aldus de Times. Verschillende werknemers zouden na het voorval ontslag hebben genomen.

Volgens voormalig personeel zouden er in het verleden nog zo’n impulsieve ontslagen zijn geweest door Lynch en zou ze ook werknemers onderworpen hebben aan ongewenste aanrakingen en bedreigingen met geweld, voornamelijk onder invloed van alcohol. Volgens werknemers werd haar gedrag in de loop der tijd steeds onvoorspelbaarder, bedreigde ze personeelsleden met messen en moesten werknemers haar soms naar huis rijden omdat ze te dronken was. Lynch werd in 2017 aangeklaagd voor rijden onder invloed en schreef over haar worstelingen met alcoholisme in haar memoires ‘Out of Line’.

Lynch werd in 2017 uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke mensen volgens Time Magazine en heeft meerdere James Beard Awards gewonnen, prijzen die jaarlijks worden uitgereikt aan chef-koks.