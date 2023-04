Wie zijn de concurrenten van Evenepoel en Pogacar? Dit is de definitieve deelnemerslijst van Luik-Bastenaken-Luik

Soudal Quick-Step:

1. Remco Evenepoel (Bel); 2. Julian Alaphilippe (Fra); 3. Andrea Bagioli (Ita); 4. Mauro Schmid (Zwi); 5. Pieter Serry (Bel); 6. Ilan Van Wilder (Bel); 7. Louis Vervaeke (Bel)

Alpecin-Deceuninck:

11. Quinten Hermans (Bel); 12. Tobias Bayer (Oos); 13. Michael Gogl (Oos); 14. Soren Kragh Andersen (Den); 15. Jason Osborne (Dui); 16. Robert Stannard (Aus); 17. Fabio Van Den Bossche (Bel)

Jumbo-Visma:

21. Tiesj Benoot (Bel); 22. Michel Hessmann (Dui); 23. Gijs Leemreize (Ned); 24. Sam Oomen (Ned); 25. Jan Tratnik (Sln); 26. Attila Valter (Hon); 27. Tosh Van der Sande (Bel)

Ineos Grenadiers:

31. Thomas Pidcock (GBr); 32. Laurens De Plus (Bel); 33. Omar Fraile Matarranz (Spa); 34. Michal Kwiatkowski (Pol); 35. Magnus Sheffield (VSt); 36. Pavel Sivakov (Rus); 37. Connor Swift (GBr)

Lotto Dstny:

41. Maxim Van Gils (Bel); 42. Andreas Lorentz Kron (Den); 43. Arjen Livyns (Bel); 44. Sylvain Moniquet (Bel); 45. Mathijs Paasschens (Ned); 46. Liam Slock (Bel); 47. Harrison Sweeny (Aus)

Bora - Hansgrohe:

51. Aleksandr Vlasov (Rus); 52. Giovanni Aleotti (Ita); 53. Patrick Gamper (Oos); 54. Sergio Andres Higuita Garcia (Col); 55. Jai Hindley (Aus); 56. Patrick Konrad (Oos); 57. Ide Schelling (Ned)

Bahrain Victorious:

61. Mikel Landa Meana (Spa); 62. Yukiya Arashiro (Jap); 63. Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa); 64. Santiago Buitrago Sanchez (Col); 65. Fran Miholjevic (Kro); 66. Matej Mohoric (Sln); 67. Wouter Poels (Ned)

Movistar Team:

71. Enric Mas Nicolau (Spa); 72. Ruben Almeida Guerreiro (Por); 73. Alex Aranburu Deba (Spa); 74. Jorge Arcas (Spa); 75. Gorka Izagirre Insausti (Spa); 76. José Rojas (Spa); 77. Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa)

EF Education - EasyPost:

81. Ben Healy (Ier); 82. Andrey Amador (CRc); 83. Jonathan Caicedo (Ecu); 84. Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col); 85. Mikkel Honoré (Den); 86. Andrea Piccolo (Ita); 87. Neilson Powless (VSt)

UAE Team Emirates:

91. Tadej Pogacar (Sln); 92. Sjoerd Bax (Ned); 93. George Bennett (NZe); 94. Felix Grossschartner (Oos); 95. Marc Hirschi (Zwi); 96. Vegard Stake Laengen (Noo); 97. Michael Vink (NZe)

Israel - Premier Tech:

101. Michael Woods (Can); 102. Guillaume Boivin (Can); 103. Simon Clarke (Aus); 104. Daryl Impey (ZAf); 105. Krists Neilands (Let); 106. Mads Würtz Schmidt (Den); 107. Nicholas Schultz (Aus)

Team Arkea - Samsic:

111. Warren Barguil (Fra); 112. Louis Barre (Fra); 113. Anthony Delaplace (Fra); 114. Simon Guglielmi (Fra); 115. Mathis Le Berre (Fra); 116. Lukasz Owsian (Pol); 117. Andrii Ponomar (Oek)

Groupama - FDJ:

121. David Gaudu (Fra); 122. Kévin Geniets (Lux); 123. Matthieu Ladagnous (Fra); 124. Valentin Madouas (Fra); 125. Rudy Molard (Fra); 126. Quentin Pacher (Fra); 127. Lars van den Berg (Ned)

TotalEnergies:

131. Steff Cras (Bel); 132. Mathieu Burgaudeau (Fra); 133. Valentin Ferron (Fra); 134. Fabien Grellier (Fra); 135. Alan Jousseaume (Fra); 136. Paul Ourselin (Fra); 137. Matteo Vercher (Fra)

AG2R Citroën Team:

141. Benoit Cosnefroy (Fra); 142. Alex Baudin (Fra); 143. Clément Berthet (Fra); 144. Mikael Cherel (Fra); 145. Ben O’Connor (Aus); 146. Aurélien Paret Peintre (Fra); 147. Lawrence Warbasse (VSt)

Team DSM:

151. Romain Bardet (Fra); 152. Romain Combaud (Fra); 153. Matthew Dinham (Aus); 154. Sean Flynn (GBr); 155. Leon Heinschke (Dui); 156. Martijn Tusveld (Ned); 157. Kevin Vermaerke (VSt)

Intermarché - Circus - Wanty:

161. Lorenzo Rota (Ita); 162. Lilian Calmejane (Fra); 163. Rui Costa (Por); 164. Kobe Goossens (Bel); 165. Tom Paquot (Bel); 166. Dion Smith (NZe); 167. Georg Zimmermann (Dui)

Cofidis:

171. Ion Izaguirre Insausti (Spa); 172. Simon Geschke (Dui); 173. Jose Herrada (Spa); 174. Jesus Herrada (Spa); 175. Victor Lafay (Fra); 176. Guillaume Martin (Fra); 177. Anthony Perez (Fra)

Uno-X Pro Cycling Team:

181. Tobias Halland Johannessen (Noo); 182. Anthon Charmig (Den); 183. Fredrik Dversnes (Noo); 184. Anders Halland Johannessen (Noo); 185. Jacob Hindsgaul Madsen (Den); 186. Torstein Traeen (Noo); 187. Jonas Gregaard Wilsly (Den)

Trek - Segafredo:

191. Giulio Ciccone (Ita); 192. Julien Bernard (Fra); 193. Tony Gallopin (Fra); 194. Mattias Skjelmose Jensen (Den); 195. Juan Pedro Lopez Perez (Spa); 196. Bauke Mollema (Ned); 197. Jacopo Mosca (Ita)

Astana Qazaqstan Team:

201. Alexey Lutsenko (Kaz); 202. Leonardo Basso (Ita); 203. Samuele Battistella (Ita); 204. David De La Cruz Melgarejo (Spa); 205. Aleksandr Riabushenko (WRu); 206. Cristian Scaroni (Ita); 207. Simone Velasco (Ita)

Bingoal WB:

211. Lennert Teugels (Bel); 212. Alexis Guerin (Fra); 213. Johan Meens (Fra); 214. Julian Mertens (Bel); 215. Remy Mertz (Bel); 216. Marco Tizza (Ita); 217. Luca Van Boven (Bel)

Team Jayco AlUla:

221. Matteo Sobrero (Ita); 222. Alexandre Balmer (Zwi); 223. Kevin Colleoni (Ita); 224. Lawson Craddock (VSt); 225. Alessandro De Marchi (Ita); 226. Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth); 227. Jan Maas (Ned)

Team Flanders - Baloise:

231. Jenno Berckmoes (Bel); 232. Ruben Apers (Bel); 233. Kamiel Bonneu (Bel); 234. Vito Braet (Bel); 235. Toon Clynhens (Bel); 236. Elias Maris (Bel); 237. Vincent Van Hemelen (Bel)

Equipo Kern Pharma:

241. Roger Adria Oliveras (Spa); 242. Hector Carretero (Spa); 243. Francisco Galvan Fernandez (Spa); 244. Raul Garcia Pierna (Spa); 245. Pau Miquel Delgado (Spa); 246. Ibon Ruiz Sedano (Spa); 247. Danny van der Tuuk (Ned)