Politie identificeert eigenaar van gevonden 50 eurobiljet met sluw trucje: “Er kwamen liefst 12 kandidaten opdagen”

De politiezone Meetjesland Centrum ging twee weken geleden via een Facebookpost op zoek naar de rechtmatige eigenaar van een 50 eurobiljet. De toch wel eerlijkste inwoner van Eeklo had het biljet op de parking van de Colruyt gevonden en bij de politie binnengebracht.

De eigenaar van het biljet werd deze week gevonden. “Er hadden in totaal twaalf mensen zich als rechtmatige eigenaar aangemeld”, vertelt Emmeline Martens van de Meetjeslandse politie. “We hadden echter niet gecommuniceerd wanneer het briefje precies gevonden werd: iets wat enkel wij en de eigenaar konden weten. Zo hebben we uiteindelijk de echte eigenaar kunnen identificeren.”

De eigenaar, een man, had ook zijn kasticket met het uur waarop hij gewinkeld had in Colruyt bij en kon op de parking ongeveer aanduiden waar hij het biljet verloor. De man is alleszins blij om zijn briefje terug te hebben en is de eerlijke inwoner die het biljet vond, heel dankbaar.