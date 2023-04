Meer intrafamiliaal geweld, inbraken en ongevallen in politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo

Vorig jaar waren er 171 woninginbraken in de politiezone, ongeveer dubbel zo veel als in 2021. “Dat is zorgwekkend, maar als we kijken naar de langere termijn, zien we dat het cijfer opnieuw op het niveau komt van het jaar 2018”, zegt korpschef Geert Wouters. “De dalende trend van de afgelopen 10 jaar zet zich ook verder voort. Al blijft elke woninginbraak er natuurlijk één te veel.”

Er vonden in 2022 ook 244 ongevallen plaats in Beringen, Ham en Tessenderlo. Dat zijn er 24 meer dan in 2021. Al werden er door de constructieve samenwerking met de lokale besturen wel projecten gerealiseerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo kunnen er sinds 2021 voertuigen bestuurlijk in beslag genomen worden. Dat gebeurde intussen al bij 13 hardleerse snelheidsduivels.

Omdat het aantal snelheidsovertredingen in de zone 30 en 50 ook blijven stijgen, zal er geïnvesteerd worden in trajectcontroles. De GAS-regelgeving werd intussen ook aangepast en uitgebreid. “Op deze manier kunnen verkeersinbreuken zoals stilstaan en parkeren niet enkel door de politie, maar ook door de bevoegde gemeentelijke ambtenaren beboet worden”, zegt Thomas Vints, voorzitter van het politiecollege.

Intrafamiliaal geweld

Ook zorgwekkend is de stijging van het aantal meldingen van intrafamiliaal geweld. In 2021 ging het nog om 329 meldingen, in 2022 al om 371. “Het fenomeen is zeer sterk aanwezig binnen onze zone. En de werkelijkheid leert ons dat het probleem nog groter is omdat er niet altijd aangifte gedaan wordt”, zegt Geert Wouters.

Het parket Limburg vaardigde een nieuwe richtlijn uit om intrafamiliaal geweld aan te pakken, waarin ook het Family Justice Center kadert. “Het voorbije jaar investeerde onze zone ook in een versterking van de jeugd- en sociale politiedienst en zetten wij als lokaal bestuur ook stappen om slachtoffers beter te begeleiden. Zo willen we geweld voorkomen en slachtoffers beter beschermen”, zegt Vints.

Qua cybercrime en drugsfeiten was er geen grote verandering bij de politie Beringen/Ham/Tessenderlo. Al blijft de aangiftebereidheid bij cybercrime wel zeer laag: in minder dan de helft van de gevallen stapt het slachtoffer naar de politie.