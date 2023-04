Felle kritiek op Amerikaanse school die leerlingen dwong om ‘likspel’ te spelen met personeel: “Dit is walgelijk”

Heel wat bezorgde ouders zijn gezamenlijk naar de directie van de Amerikaanse middelbare school Desert Hills gestapt nadat een verontrustende video de ronde deed. Op de beelden is te zien hoe leerlingen in afschuw toekijken hoe anderen gedwongen worden om een ‘likspel’ met het personeel te spelen.

De school in Washington beweerde dat het deel uitmaakte van een inzamelingsactie, maar ouders kunnen niet geloven dat het spel werd toegestaan. “Toen ik de video voor het eerst zag, werd ik met verstomming geslagen”, vertelt Sandie Salisbury, moeder van een leerling. “Er was een puur gebrek aan beoordelingsvermogen en een leerkracht leek zelfs te genieten van het tafereel.”

Ook Megan Sa, wiens dochter het incident filmde, eiste uitleg van de school. “Ik zag hoe een beveiliger op een suggestieve manier de marshmallowcrème van het plexiglas likte. Als dit zo’n onschuldig en niet kwaad bedoeld spel is, waarom hebben jullie je studenten dan niet op voorhand uitgelegd wat de aard van dit spel was?”

Na felle kritiek stuurde schooldirecteur Traci Pierce een brief naar de ouders waarin toegegeven werd dat het spel niet gepast was. Ze schreef: “Deze activiteit weerspiegelt niet de hoge normen die wij aan onze medewerkers stellen, zoals uitgelegd in het beleid van het district. De inhoud van een video die wordt gedeeld op sociale media is zeer verontrustend, en de situatie wordt momenteel onderzocht door het district en de school”.

(lvdw)

