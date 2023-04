Bart Tommelein stapt uit nationale politiek

Tommelein zal komende maand twintig jaar parlementslid zijn. “Twintig jaar is veel”, zegt hij aan de Krant van West-Vlaanderen. “Ik heb daarom voor mezelf uitgemaakt dat het genoeg is geweest. Volgend jaar stop ik ermee. Het is tijd voor vernieuwing.”

Concreet is Tommelein geen kandidaat meer om de West-Vlaamse lijst te trekken. Of hij de lijst zal steunen, bijvoorbeeld als lijstduwer, is nog geen uitgemaakte zaak, zegt hij, “maar sowieso keer ik niet terug naar het parlement. Ik zal deze legislatuur uitdoen en daarna is het parlement een afgesloten hoofdstuk.”

Focus op burgemeesterschap

Tommelein wil zich nu volledig focussen op Oostende, waar hij sinds januari 2019 de sjerp draagt. “Het is geen geheim dat ik nog een termijn wil als burgemeester”, zegt hij daarover. De liberalen werken daarvoor aan een lokale stadslijst met Groen, cd&v en onafhankelijken, bevestigt hij.

Bart Tommelein trok in 2019 nog de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement. De voormalige Vlaamse minister en federale staatssecretaris haalde ruim 35.000 voorkeurstemmen, waarmee hij in de kustprovincie enkel cd&v-boegbeeld Hilde Crevits moest laten voorgaan bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement.