Nederlandse zanger Rob de Nijs opgenomen in het ziekenhuis

De Nederlandse zanger Rob de Nijs is donderdagavond opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft zijn management vrijdag gemeld aan het Nederlandse nieuwsagentschap ANP. Het management zegt niet wat er net mis is. De Nijs moest met een ambulance thuis worden opgehaald. Hij wordt vrijdag onderzocht. Meer details over zijn toestand worden op dit moment niet gegeven.

De 80-jarige zanger is vooral bekend van nummers als Jan Klaassen de Trompetter, Malle Babbe, Zet een kaars voor je raam vannacht, Bier is bitter, Het werd zomer en Banger hart.

De Nijs won in 1962 een talentenjacht en mocht drie plaatjes maken. De eerste twee flopten. Zijn derde plaat Ritme van de regen werd wel een kaskraker, en Rob de Nijs was op slag een tieneridool.

Gezondheidsproblemen

De zanger kreeg onder meer een Edison en een Gouden Harp voor zijn oeuvre, twee Nederlandse muziekprijzen. In 2001 kreeg hij de Radio 2 Zendtijd Prijs toegekend, een prijs die wordt gegeven aan een artiest die van blijvende betekenis is voor de Nederlandse radio. In juni vorig jaar sloot hij zijn lange carrière af met een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Het gaat al langere tijd slecht met de zanger. Hij stopte om gezondheidsredenen - de ziekte van Parkinson - met optreden en ging sinds zijn laatste concert zienderogen achteruit, zo zei hij november 2022. “Ik ben op een punt gekomen dat ik geen stap meer kan zetten”, zei de zanger toen. “Het is niet anders, ik heb die ziekte en die gaat van kwaad tot erger. Nooit naar weer ietsje beter. Daar kun je verdrietig van worden en dat zijn we vaak genoeg, maar je moet er ook niet al te veel bij stilstaan en in plaats daarvan kijken wat je nog wel kan.”