Actrice die werd afgeperst met voyeur-video, deelt haar verhaal: “Het is niet onze fout”

De Chinese actrice Jiang Mengjie werd afgeperst met een voyeur-video die al jaren oud is. Op het sociaal medium Weibo deelt ze de dreigementen en zegt ze dat dit geen fout is van haarzelf of andere slachtoffers van deze filmpjes. Daarvoor krijgt ze veel lof.

Jiang zegt op Weibo dat er jaren geleden een video onder haar kleding is gemaakt zonder dat ze het wist of er toestemming voor had gegeven. Daar kwam de actrice pas achter toen haar medewerkers online opmerkingen over het filmpje zagen. Vervolgens stuurde een vriend haar een video waardoor ze zich “boos, vies en machteloos” voelde. “Sommige gebruikers vertellen me dat de video in vele groepen is gedeeld en een miljoen mensen het bekeken hebben”, zegt Jiang.

Ook begon de actrice privéberichten te krijgen die haar met de beelden probeerden af te persen. “Ze zeiden dat ze het filmpje naar grote film- en televisieproductiebedrijven zouden sturen en de rest van mijn leven ruïneren”, schrijft Jiang. Ze is naar de politie gegaan en die heeft een verdachte gearresteerd. De actrice krijgt diens straf nog te horen.

“Het is niet onze fout”

“Als een publiek figuur kan ik door een standpunt in te nemen misschien zorgen dat mensen meer aandacht geven aan zulke gemene incidenten”, schrijft Jian. “Het is niet onze fout dat we stiekem gefotografeerd zijn. Onze levens zouden niet beïnvloed moeten worden door zulke dingen.”

Hier krijgt ze veel lof voor. “Je bent erg moedig”, zegt een gebruiker in de reacties. “Zussen moeten niet in stilte lijden als zoiets hen overkomt.” Ook roepen mensen onder de post andere vrouwen op om naar de politie te gaan als dit bij hen gebeurt.

Voyeur-filmpjes zijn een veelvoorkomend probleem bij Chinese vrouwen, omdat er geen wetten zijn om verborgen camera’s te verkopen en mensen voor het maken van deze video’s over het algemeen een celstraf van niet langer dan 10 dagen krijgen. Hierdoor dragen veel vrouwen in China een extra kledinglaag.