Kampioen Golden State behaalt broodnodige zege, Stephen Curry is op de afspraak

Uittredend NBA-kampioen Golden State heeft in de eerste ronde van de play-offs met 114-97 gewonnen van Sacramento. De Warriors verkleinen zo hun achterstand tot 2-1.

Zonder de geschorste Draymond Green was Golden State nog meer afhankelijk van Stephen Curry maar de Amerikaanse basketvedette was op de afspraak. Met 36 punten werd hij topschutter van de avond.

Zondag volgt een tweede confrontatie in San Francisco en krijgt de kampioen de kans om de stand gelijk te trekken. Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de tweede ronde van de Western Conference. Daar wachten de LA Lakers of de Memphis Grizzlies.

Nog in het westen lieten de LA Clippers een uitgelezen kans liggen om Phoenix bijna helemaal uit te tellen. De Californiërs hadden de eerste twee verplaatsingen naar Phoenix tot een goed einde gebracht, maar verloren donderdag voor eigen publiek met 124-129 van de Suns. Die konden rekenen op een ontketende Devin Booker, die 45 punten maakte. Bij de Clippers deed Norman Powell met 42 punten bijna even goed.

In de Eastern Conference heeft Philadelphia het ticket voor de volgende ronde bijna beet. De 76ers hadden de eerste twee duels thuis tegen Brooklyn gewonnen en trokken ook in de eerste confrontatie op het terrein van de Nets aan het langste eind: 97-102. Tyrese Maxey was bij de bezoekers goed voor 25 punten, vier meer dan James Harden. Sterspeler Joel Embiid eindigde met 14 punten en 10 rebounds.