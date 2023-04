Op zoek naar gouden arenden rond Innsbruck: onze koninlijke familie heeft hier een jachtgebied, maar wij losten liever een cameraschot

Weinig plaatsen in de wereld waar natuur en stad elkaar van zo dichtbij aanstaren als in Innsbruck, in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Natuurliefhebbers met keuzestress kunnen het er zich makkelijk maken. Een steenarend spotten in de Schotse Hooglanden, een bruine beer in Roemenië of een sneeuwhoen in Noorwegen: een trip naar Tirol bespaart je drie reizen. Bovendien krijg je er de geneugten van het Innsbruckse stadsleven (qua grootte vergelijkbaar met Brugge) en Instagram-waardige zichten op het Karwendelgebergte en de Centrale Alpen bovenop.