Een dagtrip, een weekendje, een vakantie. Wat je ook zoekt, in de zopas verschenen Vakantiegids Kempen 2023 vind je tips voor uitstapjes, adressen om te watersporten en een variatie aan logeeradressen. Wij selecteren uit dat aanbod enkele wandelsuggesties, waarbij we extra aandacht hebben voor vogelspotters en waterratten. Maar we beginnen onze tips met een reeks wandelingen voor kleine avonturiers.