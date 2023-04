Hasselt

De directie van de GO! Next-sportschool in Hasselt heeft donderdagavond een negende leerkracht geschorst. Dat bevestigt algemeen directeur Carlo Gysens aan Het Belang van Limburg. Net als zijn acht collega’s zou de leerkracht betrokken zijn met het delen van homofobe en racistische berichten in een besloten WhatsApp-groep over collega’s en leerlingen.