Wat te doen dit weekend? Kinderen aaien schapen en leren alles over pizza in het theater

Barbara Dex met symfonieorkest

Barbara Dex staat dertig jaar op de planken en viert dat met een nieuw album, Dex in ’t groot. Ze duikt in de geschiedenis van het Nederlandstalig repertoire en vist vergeten parels op. Daarbij wordt ze begeleid door een heus symfonieorkest. Dat vergezelt haar ook naar concerten.

Dex in ’t groot, Barbara Dex, op 22/4, De Warande Turnhout en op 27/4 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.barbaradex.be

Gluren bij zijn gezin

Je kent hem van zijn rollen in de tv-series Chantal en Bevergem. Net als op het scherm speelt Dries Heyneman in zijn comedyshows zijn sprekende mimiek uit, zijn scala aan gelaatsuitdrukkingen. In deze voorstelling dist hij alledaagse situaties op zodat het lijkt dat we mogen gluren bij zijn gezin.

Uit respect voor de buren, Dries Heyneman, op 22/4 Stadsschouwburg Ieper, tot 7/6 op tournee. www.comedyshows.be

Een stad, een festival

Het Festival van Vlaanderen Mechelen schiet Lunalia op gang met een gratis openingsfeest. Tijdens korte concerten kan je proeven van wat het festival te bieden heeft en leer je de stad op een andere manier kennen. Met o.a. Quetzal Duo (foto), i Solisti, Warre Borgmans en het Mechels Kamerorkest.

Lunalia, van 22/4 tot 7/5, diverse locaties in Mechelen. Info: www.lunalia.be

Op weg naar de pizza

Voor een pizza op je bord belandt, leggen de ingrediënten een lange weg af. Die wordt in beeld gebracht met een tafel vol prullaria en wegwerpmateriaal. De zo opgebouwde scènes worden met camerawerk in beeld worden gebracht. Woordloos muziektheater voor een publiek vanaf drie jaar.

Capricciosa!, Cie Paprika, op 23/4 om 14.30 uur, Nova Wetteren. Info: www.ccnovawetteren.be

Een beestige erfgoeddag

Vreemd misschien, maar dieren zijn het thema van de Erfgoeddag. Zoek op de website de voor jou geschikt activiteit in je buurt. We hebben maar plaats voor één suggestie. Het Jakob Smitsmuseum in Dessel (foto) toont het veranderend landschap. Je aait heideschapen die de omgeving duurzaam begrazen.

Beestig!, Erfgoeddag, op 23/4 april van 10 tot 18 uur. Info: www.erfgoeddag.be

De vurige blues van Beth Hart

Zoals je ons inmiddels kent, eindigen we met een tip waarvoor je best nu al een kaartje koopt. De Amerikaanse zangeres Beth Hart komt naar Antwerpen voor een exclusief concert. Geloof ons, ze zal je inpakken met haar rauwe stem, haar onvervalste blues en haar vurige podiumprésence.

Beth Hart, op 13/6, Stadsschouwburg Antwerpen. Info: www.greenhousetalent.be