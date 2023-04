‘Prinses’ Ludovisi uit haar wereldberoemde villa in Rome gezet: “Wat heb ik gedaan om dit te verdienen?”

De in Amerika geboren ‘prinses’ Ludovisie is in Rome uit haar wereldberoemde huis gezet. Een keerpunt in een bijzondere saga, die begon als een mooi liefdesverhaal maar dat al jaren niet meer is. “Wat heb ik gedaan om dit te verdienen”, deed ze haar beklag bij journalisten.

De saga speelt zich af in Villa Aurora, een 16de-eeuwse villa in Rome met de enige fresco die Caravaggio ooit schilderde op een plafond. Daar werd de in Amerika geboren Rita Boncompagni Ludovisi (73) donderdag door de politie naar buiten begeleid, samen met haar inwonende Oekraïense huishoudhulp, diens dochter en twee andere kinderen.

“Wat heb ik gedaan om dit te verdienen”, zei Ludovisi, met haar hond bij zich, aan de reporters die aan het huis opgesteld stonden. “Het is een mysterie voor mij. Waarom zijn ze er zo op gebrand om mij daaruit te krijgen?”

Marie Antoinette

De reden ligt in een erfeniskwestie die al jarenlang aan de gang is. Het begon nochtans als een sprookjesachtig liefdesverhaal toen ze in 2003 Nicolò leerde kennen, de nazaat van een adellijke Italiaanse familie die zichzelf de titel van prins had gegeven. De monarchie is in Italië nochtans al afgeschaft sinds eind jaren 1940.

De villa langs de Via Veneto in het centrum van Rome, die eigendom was van Nicolò, heeft er jarenlang verlaten bij gestaan. Na een restauratieproject door ‘prins’ Ludovisi in 2010 werd het gebouw wel opengesteld voor geschiedenisstudenten en privégroepen. Ludovisi stelde een digitaal archief van 150.000 documenten samen over de geschiedenis van het huis, met als pronkstukken brieven van Lodewijk XVI en Marie Antoinette.

Erfenis

Toen Nicolò in 2018 overleed, gaf hij zijn echtgenote in zijn testament de toestemming om in de villa te wonen tot het eind van haar dagen. Als ze het zou verkopen, moest ze de opbrengst delen met zijn drie zoons. Die pikten dat echter niet. Zij eisten dat Ludovisi de villa meteen te koop zou zetten, wat ze in januari 2022 ook deed. Helaas leidde dat niet tot een verkoop. Zelfs niet toen de prijs gaandeweg daalde van 471 miljoen euro naar 145 miljoen euro.

De voorbije maanden kwam de ‘prinses’ onder vuur te liggen voor vermeende verwaarlozing van de villa. Zo stortte een muur in, waardoor de aangrenzende straat lange tijd afgesloten moest worden. Daarnaast werd ze beschuldigd van het organiseren van niet geautoriseerde rondleidingen in de villa. Een rechter oordeelde in januari dat zij uit de eigendom gezet moest worden. Dat gebeurde donderdagochtend.

Tot jolijt van Bante Boncompagni Ludovisi, de jongste van de drie zoons van Nicolò. Hij keek toe van buiten de villa en zei dat hij wilde zien hoe het gebouw “bevrijd werd van die vrouw”. “’Prinses’ is niet eens haar titel”, schreeuwde hij daar. “Mijn vader was niet bij zijn zinnen toen hij zijn testament schreef. Drie jaar eerder had hij de villa al aan mijn twee broers geschonken”, zegt hij bij The guardian. “Dus dit testament is niet geldig. Dat zij een Amerikaanse is, betekent niet dat ze zomaar mag doen wat ze wil. Ze moet onze wetten respecteren.”

Niet geslapen

Waar de ‘prinses’ nu naartoe gaat, is nog geen uitgemaakte zaak. Ze zei donderdag dat een vriend geregeld heeft dat haar meubels, kunstwerken en twee kandelaars uit de villa gehaald worden en verhuisd worden naar haar nieuwe woonst, maar ze weet naar eigen zeggen nog niet waar dat zal zijn. “Dit is surreëel. Ik heb al 72 uur niet geslapen. Wat ze hier doen, is illegaal.” Ze tekende beroep aan tegen haar uitzetting.

