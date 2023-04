Nederlandse pers maakt Anderlecht met de grond gelijk: “Wat de nummer 10 van de Belgische competitie liet zien, tart vrijwel elke beschrijving”

In Engeland en Duitsland was er logischerwijs weinig aandacht voor AA Gent en Union, zij focusten op de kwalificaties van West Ham en Leverkusen, maar de Nederlandse journalisten stortten zich wel uitgebreid op Anderlecht. “Ontstellend zwak en totale chaos. Een raadsel hoe ze Villarreal klopten.”

Volkskrant: “Hoe ontstellend zwak was Anderlecht, met een paar oplevingen naarmate het duel in een vergevorderd stadium was, maar gaandeweg liet AZ zich meezuigen in de draaikolk van voetballende ongein. Wat een onwaarschijnlijk zwak niveau voor een kwartfinale van een Europees toernooi, al is het dan de kwalitatief derde klasse, de Conference League, het verrassende, doch kwalitatief duidelijk mindere toernooi waarin de subtop van het internationale voetbal zijn feestje mag vieren.”

“Hoe Anderlecht eerder van Villarreal heeft gewonnen, is een raadsel. De eens zo grote club uit Brussel hield vrijwel geen bal vast. Verdedigers bleven ver weg bij tegenstanders. Combinatievoetbal ontbrak volledig. Mannen stonden verkeerd opgesteld. Aanvoerder Jan Vertonghen kon wijzen en roepen wat hij wilde, hij leek op een onderwijzer die zich richtte tot leerlingen met oordoppen in de puberteit.”

“Totale chaos tekende het spel van Anderlecht, ruim een uur lang, waarna licht herstel volgde.”

Trouw: “De thuisclub werd geholpen door een stuntelend Anderlecht, dat liet zien waarom het als voormalig topclub is afgedaald naar de tiende plaats in de Belgische competitie. Vooral de defensie, bestaande uit Murillo, Debast, Ndiaye en oud-Ajacied Vertonghen, viel uit de toon. Het probeerde onverbeterlijk op te bouwen, een vaardigheid waar het viertal niet allen bekwaam in is.”

“AZ had donderdag met voor Europese kwartfinales unieke cijfers kunnen winnen van Anderlecht, dat soms bedwelmd leek door een of ander raar middel. Waren ze wezen dansen, de mannen uit Brussel? Wat de nummer 10 van de Belgische competitie liet zien in Alkmaar, tart vrijwel elke beschrijving. Het leek alleen in de verte op voetbal.”

Zelfs Engeland verbaasd over Anderlecht

De Engelse media hadden vooral aandacht voor de prachtige treffer van Declan Rice en hoe West Ham een zwak seizoen in de Premier League toch wat glans kan geven. Maar ook over Het Kanaal waren ze verbaasd dat Anderlecht een 2-0-zege uit de heenmatch nog uit handen gaf en AZ de volgende tegenstander wordt.

London Evening Standard: “Geloof het of niet, maar er waren tekenen dat dit geen eenvoudige avond zou worden voor West Ham. De eerste kwam een paar uur voor de aftrap, een paar honderd kilometer verderop in Nederland, waar Alkmaar een achterstand van twee doelpunten tegen Anderlecht ongedaan maakte. Zo kwamen de West Ham-fans die hadden gegokt voor de volgende ronde en al een ticket naar Brussel hadden geboekt om goedkoper af te zijn, bedrogen uit.”

Daily Mail: “West Ham ontmantelde in een sublieme tweede helft AA Gent. De Belgische bezoekers waren niet opgewassen tegen West Ham en Rice maakte het mooiste van vier doelpunten na een rush vanaf de eigen helft.”

“Hoewel ze pas vierde staan in de Belgische Eerste Klasse, had de Gentenaars met Hugo Cuypers en Gift Orban een gevaarlijke voorhoede. Ze hadden er vertrouwen in dat één van hen sowieso zou scoren in Londen, zo niet allebei.”

Eervolle vermelding voor vechtlust van Union

De Duitse pers maakte zich er vrolijk over dat niet het grote Bayern, maar het kleinere Bayer de Europese eer hoog moet houden. Er was een eervolle vermelding voor de vechtlust van Union Saint-Gilloise.

Kicker: “Sint-Gillis werd het grootste deel van de eerste helft onder druk gezet door Leverkusen en had moeite om in het laatste derde van het veld te komen. De overwinning had uiteindelijk nog hoger kunnen uitvallen tegen de Belgen die nooit opgaven.”

Spox.com: “De Belgische traditieclub had dit weekend zeven basisspelers in de competitie gespaard, maar de bezoekers maakten vanaf het begin de frissere indruk.”