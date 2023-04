Huiszoeking bij leerkrachten van Hasseltse sportschool die ongepaste berichten stuurden in WhatsApp-groep

De politie heeft donderdagavond huiszoekingen uitgevoerd bij minstens drie leerkrachten van de GO! Next-sportschool in Hasselt, in het dossier van de ongepaste berichten die ze elkaar stuurden over leerlingen en collega’s. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Acht leraars van de sportschool in Hasselt zijn de voorbije weken geschorst omdat klokkenluiders hadden aangeklaagd dat zij homofobe, seksistische en discriminerende berichten deelden over collega’s en leerlingen in een WhatsApp-groep. Bij minstens drie van die leerkrachten viel de politie donderdagavond binnen, bevestigde hun advocaat Frederic Debuyst aan Het Laatste Nieuws.

Wellicht zullen in de volgende uren en dagen ook de andere betrokken leraars de politie over de vloer krijgen. De bedoeling van de agenten zou daarbij zijn om de gsm’s van de leerkrachten in beslag te nemen, zodat ze niet in de mogelijkheid zijn om berichten te wissen. De berichtenstroom wordt immers onderzocht. “Maar gelet op de privacy zal niet iedereen ermee ingestemd hebben om hun gsm in beslag te laten nemen”, zegt Debuyst in Het Laatste Nieuws. Hij vindt het ongepast. “Zij hebben geen strafrechtelijke inbreuken begaan. Dit komt hard aan bij hen.”