REACTIES. Hugo Cuypers wil dat AA Gent zo snel mogelijk de knop omdraait, Hein Vanhaezebrouck baalt: “Anderhalve match deden we het goed”

Even mocht AA Gent dromen van een nieuwe stuntzege in de Conference League. De goal van Hugo Cuypers werd evenwel nog voor rust uitgewist door Antonio en na de pauze gingen de Buffalo’s finaal kopje onder: “Je moet je momenten pakken en dat deden zij vandaag dus echt wel. Natuurlijk mogen we fier zijn maar voorlopig overheerst toch de grote teleurstelling want volgens mij zat er echt meer in.”

“Het is logisch dat zij sterk startten want ze speelden voor eigen publiek en wilden absoluut sterk uit de startblokken komen, dat hadden we ook verwacht”, keek Cuypers terug op een moeizame openingsfase. “Toen was het vooral zaak om te overleven. Nadien kwamen we beter in de wedstrijd en klommen we ook op voorsprong. Toen hadden we echt ook het momentum maar dan slikten we heel ongelukkig dat tegendoelpunt op een stilstaande fase.”

Die 1-1 van Antonio had heel nadelige gevolgen, weet ook Cuypers die dit seizoen nu al 26 doelpunten achter zijn naam heeft staan: “Als we de rust met een voorsprong in kunnen gaan is het een heel ander verhaal. Vervolgens incasseren we dan een heel ongelukkige penalty. Ik heb de beelden nog niet teruggezien maar nadien zakken we helemaal in elkaar. Dat is jammer. Ik denk dat het sowieso wat moest meezitten, als we West Ham wilden uitschakelen.”

“Daarvoor hadden we eigenlijk ook al met een voorsprong naar deze return moeten toekomen”, kwam Cuypers ook nog even terug op het 1-1-gelijkspel uit de heenwedstrijd. “Je moet je momenten pakken en dat deden zij vandaag dus echt wel. Natuurlijk mogen we fier zijn maar voorlopig overheerst toch de grote teleurstelling want volgens mij zat er echt meer in. Overal wordt geschreven dat Premier League-ploegen een maatje te groot zijn voor ons maar het was echt mogelijk. Dan hadden we minder moeten weggeven en zelf er ook meer in hadden geloofd.”

In de openingsfase had Cuypers trouwens nog een dot van een kans maar de Gentse topschutter reageerde te verrast omdat Gift Orban vlak voor hem de bal ook op een haartje na had gemist: “Daar kun je niets aan doen. Dat is nu eenmaal voetbal. Voor de match liepen we wat vertraging op omdat de bus vast raakte in het verkeer maar dat mag geen invloed hebben op je prestatie. Dat was ook niet het geval maar dat hadden we inderdaad beter kunnen vermijden.”

© AFP

Zondag wacht er AA Gent alweer opnieuw een cruciale partij, wanneer het al gedegradeerde Oostende op bezoek komt in de Ghelamco Arena: “Deze teleurstelling moeten we snel zien te verwerken maar het stoort me eigenlijk wel dat ik overal hoor dat we nu al zeker in Play-off 1 zitten maar dat is niet het geval. Het is aan ons om het zondag af te maken. Het mag in niemand zijn kopje zitten dat we al zeker zijn.”

“We zullen een sterke prestatie moeten neerzetten, dat zijn we ook verplicht aan onze supporters”, aldus nog Cuypers die toch nog even een nachtje nodig had om die eerste ontgoocheling te verwerken. “Vandaag hadden we niets te verliezen maar zondag is het helemaal anders. Natuurlijk had ik hier ook liever de kwalificatie op zak gestoken maar nu moeten we de knop omdraaien. We bekijken het match per match en nu is het op naar zondag en dan zo goed mogelijk voor de dag te komen!”

Vanhaezebrouck na 4-1: “De 1-1 geven we te goedkoop weg”

Hein Vanhaezebrouck keek nuchter terug op de 4-1-nederlaag tegen West Ham. “Het is heel simpel: als je in Europa speelt tegen een ploeg die meer heeft, dan moet je proberen je spel op te leggen om te vermijden dat zij hun kwaliteiten kunnen benutten”, zo zei de Gentse coach. “Dat is goed gelukt in heenmatch en in de eerste helft. Maar als je een resultaat wil halen, moet je ook de grote kansen afmaken. Dat deden we te weinig in heenmatch én in de eerste helft. We hadden twee keer moeten scoren. Die kopbal van Gift moet er altijd in. En, je mag ook geen simpele goals weggeven die ook zouden kunnen vallen tegen pakweg KV Oostende. Vorige week gaven we er een weg die vermijdbaar was, vandaag een stuk of drie. De gelijkmaker is een cadeau”, zo verwees Vanhaezebrouck naar het duel dat De Sart verloor van Antonio. “Hij hoefde niet eens te springen om te scoren. Die goal geven we goedkoop weg. Daardoor verlies je ook de grip want dan begint West Ham te draaien. Al bij al hebben we het goed gedaan gedurende 135 minuten. Anderhalve match dus. Al zaten daar ook al een paar tekortkomingen in. Tottenham was destijds veel beter dan ons. West Ham was ook beter maar er zat meer in.”

Over de strafschopfase wond Vanhaezebrouck zich niet op. “Ik weet niet of Matisse de bal voor de rust met de arm of met de schouder raakte. Maar van de penaltyfase met Joe (Okumu, red.) maak ik geen punt. Hij raakte hem niet bewust met de dij, waarna de bal tegen zijn arm gaat. Had hij hem wél intentioneel geraakt met de bil, dan was het een technische fout en wellicht geen strafschop. Nu was er geen intentie. Ik vond dat een terechte beslissing.”

© EPA-EFE

Al bij al kijkt Vanhaezebrouck positief terug. “We verlaten Europa met opgeheven hoofd, want we hebben toch weer een kwartfinale gehaald. Maar we moeten wel leren uit die matchen, ook in België. Het zijn ook te vaak dezelfde spelers die betrokken zijn. Voor een coach was dit heel leerrijk om te zien wie dit niveau aankan. Van sommige spelers verwacht je dat ze het aankunnen maar zie je het tegendeel, van anderen verwacht je het minder. Straks krijg je play-offmatchen waar ook veel druk op ligt.”

Toch vreest hij niet dat de 4-1 te zwaar in de kleren zal hangen zondag, tegen KV Oostende. “Het zal wel lukken om de knop om te draaien. We kunnen leven met ons parcours. Voor sommige spelers die niet hun beste wedstrijd achter de rug hebben, zal dit hard aankomen. Anderen zullen hier wel moed uit geput hebben omdat ze zagen dat ze wel nog op dit niveau mee kunnen. Dit was interessant voor de toekomst.”