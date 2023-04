Bocholt deelt in veelbesproken inhaalduel in PO’s handbal punten met Wezet

Leider Bocholt heeft donderdag in een inhaalduel van de derde speeldag van de nationale play-offs in het mannenhandbal de punten gedeeld met Wezet. De wedstrijd in Noord-Limburg eindigde op 29-29.

Na het einde van de BENE-League, waarin Bocholt triomfeerde, staat nu de strijd voor de landstitel op het programma. De vier best geklasseerde teams spelen om de titel, de twee laagst gerangschikte teams namen het in een best-of-five tegen elkaar op met het behoud als inzet. Eerder deze maand verzekerde Eupen zich al van de redding ten koste van Atomix.

In de strijd voor de titel werkten Bocholt en Wezet donderdagavond een inhaalduel af van de derde speeldag - het gevolg van een juridisch dispuut tussen de Limburgers, de Luikenaars en de Belgische Handbalfederatie (KBHB) dat mogelijk nog een vervolg krijgt.

Bocholt kreeg immers in eerste instantie van de KBHB een forfaitnederlaag opgelegd omdat het vergeten was om het aanvangsuur van de partij, die oorspronkelijk voorzien was op Paasmaandag, door te geven. De Noord-Limburgers gingen in beroep, met succes. De spoedcommissie van de bond besloot de partij toch te laten plaatsvinden. Wezet ging echter in cassatie tegen deze beslissing, wat evenwel niet opschortend werkte. Bocholt en Wezet moesten het inhaalduel dus afwerken, maar de uitslag blijft onder voorbehoud tot er een definitieve uitspraak is. Bocholt voert de stand (die dus ook onder voorbehoud staat) aan voor Wezet.

Zaterdag staat meteen de vijfde speeldag op de agenda, met uitgerekend opnieuw de confrontatie tussen Wezet en Bocholt, ditmaal bij de Luikenaars. Hubo Handbal kijkt Pelt in de ogen.