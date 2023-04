Het Europese sprookje van Union eindigt in de kwartfinales. Na een waanzinnig knap parcours was Leverkusen in de terugwedstrijd een maatje te groot. De Brusselaars konden niet boven zichzelf uitstijgen, met een matig rapport tot gevolg. Al onthouden we vooral al het moois wat Union ons dit seizoen in Europa voorgeschoteld heeft.