En dan zitten allerlei bieren in flesje van een andere brouwer: wat is er aan de hand?

Op sociale media duiken er foto’s op van pintjes die in een fout flesje zitten. Zoals een Omer of Tripel Karmeliet in een flesje van La Trappe. Hoe kan dat? Is het glas zo schaars dat brouwers alle flesjes gebruiken die ze in handen krijgen, zoals geopperd wordt? Of gaat het om een foutje? En hoe gebeurt dat dan?

“Er was het afgelopen jaar inderdaad sprake van schaarste op de glasmarkt”, reageert Krishan Maudgal, directeur van de vzw Belgische Brouwers. “Maar die situatie is nu beter. En zelfs dan nog zou een brouwer niet bewust zijn bier in een flesje steken waarin een ander logo gegraveerd staat. Dat is dus zeker de reden niet.”

Een ‘fout’ flesje.

“We moeten kijken naar wat er gebeurt met flesjes nadat die leeggedronken zijn”, zegt Maudgal. “Die komen aan in de brouwerij waar ze gecontroleerd en gesorteerd worden. Flesjes met barsten of stukjes af, gaan niet opnieuw in productie. Hetzelfde gebeurt met foute flesjes, in een bak zit er wel al eens eentje van een andere brouwer. Maar gaat het om een algemene fles – zoals de gewone bruine fles van 25 of 33 cl met lange nek zonder enige gravure in – dan gaat die wél verder op de band als de brouwer dat type ook gebruikt. Zelfs al is die fles van een collega. Dan wordt het etiket losgeweekt én het flesje volledig gereinigd en gevuld, net zoals dat met die van het eigen bier gebeurt. Het is een gangbare praktijk. La Trappe heeft op zich ook zo’n algemene fles, dezelfde van Tripel Karmeliet of Omer, alleen zit er wél een gravure in. De machine zal die hier niet gezien hebben. Een foutje kan altijd gebeuren. En blijkbaar in twee verschillende brouwerijen”

Bij AB InBev – waar Trippel Karmeliet gebrouwen wordt – bevestigen ze dat. “Waarschijnlijk is er bij de controle een flesje door de mazen van het net geglipt.”

Reiniging

Dat brouwers flesjes van hun collega’s binnenkrijgen, is iets wat blijkbaar vaak gebeurt. “Ons flesje voor Kasteel, Filou of Brigand is hetzelfde als dat van Duvel, La Chouffe...”, zegt Bruno Lambert van Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck. “In cafés worden die al snel eens in de foute bak gestoken. Dus komen ze hier regelmatig terecht en gebruiken we ze ook na kwaliteitscontrole en reiniging in onze lijn. Net zoals onze collega brouwers onze flesjes ook zullen gebruiken voor hun bier.” Bij Duvel Moortgat hebben ze dan weer een samenwerking met Chimay omdat ze geregeld die flesjes binnenkrijgen. “Ze zien er ongeveer hetzelfde uit, maar zijn wel degelijk verschillend van die van ons”, zegt woordvoerster Ellen Aarts. “Dus bezorgen we ze hen terug. En omgekeerd.” Of er toch nooit eentje per ongeluk gevuld wordt met Duvel? “Onze machines staan zeer scherp afgesteld. De kans is heel klein.”