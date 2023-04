EUROPA LEAGUE. Manchester United uitgeschakeld na dramatische partij bij Sevilla, AS Roma maakt na verlengingen komaf met Feyenoord

Harry Maguire en David De Gea gingen beiden zwaar in de fout en leidden een pijnlijke avond in voor Manchester United, op bezoek bij Sevilla. — © DeFodi Images via Getty Images

Naast de pijnlijke nederlaag van Union thuis tegen Leverkussen waren er ook nog drie andere returns in de kwartfinales van de Europa League. Manchester United ging met de billen bloot bij Sevilla, Juventus hield nipt stand op het veld van Sporting en Feyenoord moest na verlengingen het onderspit delven op bezoek bij AS Roma.

AS Roma - Feyenoord: 4-1 na 120’ (4-2 in totaal)

Het beloofde een beladen duel te worden tussen Roma en Feyenoord. Na de krappe 1-0-zege van de Rotterdammers in de heenmatch, kon er nog veel gebeuren in de return in Rome. De thuisploeg eiste logischerwijs de bal op en kwam via Cristante en El Shaarawy in de buurt van Justin Bijlow, maar een goal bleef voor de pauze uit.

Hetzelfde beeld na rust: Feyenoord werd achteruit geduwd door de thuisploeg, Pellegrini zag zijn poging via Bijlow op de paal sterven. Het werd de Nederlanders heet onder de voeten en op het uur moest Bijlow zich dan toch gewonnen geven. Na een verre ingooi kwam de bal voor de voeten van Leonardo Spinazzola, de linksback werkte de bal schuin voorbij Bijlow. Over de twee matchen stond het 1-1, alles te herdoen!

Spinazzola kon op het uur Justin Bijloow, de beste Feyenoorder, eindelijk te grazen nemen. — © Getty Images

Roma voelde dat het baas was en duwde het gaspedaal nog wat steviger in. De 2-0 was dichterbij dan de 1-1, en zo geschiedde ook: Cristante jaagde de 2-0 tegen de touwen, maar in de voorafgaande actie maakte Tammy Abraham een duwfout op Trauner, Feyenoord kwam goed weg.

En het werd nog beter voor de Rotterdammers... Tien minuten voor tijd kopte Igor Paixao uit het niets de 1-1 tegen de netten. Feyenoord stond zonder te overtuigen met een been in de halve finales van de Europa League…

… tot invaller Paulo Dybala er in minuut 89 met een heerlijke goal 2-1 van maakte en verlengingen afdwong voor de Romeinen. En daarin nam de thuisploeg meteen weer de bovenhand. Halfweg de eerste verlenging maakte El Shaarawy er oververdiend 3-1 van. Feyenoord kon er niets meer tegenover zetten en zag Pellegrini er nog 4-1 van maken: einde verhaal voor de Rotterdammers. De frustraties lagen zo hoog dat Santiago Gimenez nog een domme rode kaart pakte. Zo mag AS Roma zich opmaken voor een halve finale tegen Bayer Leverkussen.

Invaller Dybala sleepte in extremis verlengingen uit de brand voor AS Roma, waarin Stephan El Shaarawy Feyenoord tegen het canvas mepte. — © AS Roma via Getty Images

Sevilla - Manchester United: 3-0 (5-2 in totaal)

In de heenmatch gaf ManU nog een 2-0 voorsprong weg in de extra tijd met twee eigen doelpunten, in Spanje begon het ook meteen slecht voor de ploeg uit Manchester. Harry Maguire werd stevig onder druk gezet en de Engelsman verloor, zoals wel vaker, de controle en speelde zomaar in bij Erik Lamela. De Argentijn vond En-Nesyri, de Marokkaan twijfelde niet en trapte de 1-0 voorbij De Gea. Een blunder van je welste bij United...

Sevilla had de smaak te pakken en de ploeg van Jose Luis Mendilibar drukte door. Acuna vond vijf minuten voor rusten landgenoot Ocampos, de winger krulde de bal mooi voorbij De Gea. Manchester United leek in erg vieze papieren te zitten, maar werd een handje geholpen door de VAR. Acuna stond buitenspel in de voorafgaande fase, het bleef 1-0.

Maar na de pauze was het wel meteen echt prijs. Op hoekschop vond Rakitic Loïc Badé, de Franse centrale verdediger knikte via de dwarsligger binnen. 2-0 voor de Spanjaarden, United zat in de problemen...

Zeker omdat de bezoekers thuisdoelman Bono amper onder vuur namen. De Marokkaanse international beleefde een rustige avond. United had het knap lastig met de aanhoudende pressing van de Spanjaarden. Sterker nog: het werd nog een pakje erger. De Gea miskeek zich op een hoge bal, En-Nesyri profiteerde en zette met zijn tweede van de avond de zware 3-0 eindstand op het bord.

En-Nesyiri beleefde een topavond tegen Manchester United. Met twee doelpunten schoot hij Sevilla naar de halve finales. — © Getty Images

Sporting - Juventus: 1-1 (1-2 in totaal)

In Turijn vergat Sporting zich vorige week te belonen na een aardige partij, de Portugezen gingen in Italië nipt onderuit via een goal van Federico Gatti. Nog niets verloren voor de terugmatch in Lissabon dus, al zag dat er na een kleine tien minuten spelen een pak anders uit. Na een flipperkastmomentje bij een hoekschop voor Juventus, kon Rabiot profiteren en de 0-1 tegen de touwen jagen.

Sporting moest nu minstens twee keer scoren, een onmogelijke opgave? Toch niet: tien minuten na de voorsprong van de Oude Dame ging doelpuntenmaker van held naar antiheld, toen hij Ugarte neerhaalde in de zestien. Marcus Edwards zette zich achter de strafschop en legde die proper binnen. 1-1, alles was terug speelbaar voor de Portugezen. 2-1 zou verlengingen betekenen.

Maar zover kwam het allemaal niet. Hoewel de Sporting-aanhang hun ploeg naar voren schreeuwde, inspireerde het hun ploeg niet om een tweede goal te maken. De wil was er wel, maar de uitvoering ontbrak na de pauze. Ricardo Esgaio kwam er nog echt dicht bij, maar van recht voor Szczesny faalde de rechterwinger. Juventus hield stand en mag zich opmaken voor de halve finales.

De halve finales:

Juventus - Sevilla

AS Roma - Bayer Leverkussen