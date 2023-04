Honderden kilo’s coke onderschept in Rotterdam, container was bestemd voor ons land

De Nederlandse douane heeft donderdag in de haven van Rotterdam 588 kilo cocaïne onderschept. Het Openbaar Ministerie meldt dat de drugs een straatwaarde van ruim 44 miljoen euro hadden en verstopt waren in een container tussen een lading bananen uit Colombia.

De container was bestemd voor een bedrijf in België dat waarschijnlijk niets met de smokkel te maken heeft. De partij coke is inmiddels vernietigd.

Ook in het Caribisch gebied is een grote lading coke onderschept. Dat gebeurde dinsdag. In totaal ging het om 850 kilo. De bemanning van de Zr.Ms. Holland zag een speedboot varen met aan boord drie verdachten. Daarop zette de marine twee snelle onderscheppingsboten in. De verdachten gooiden nog een deel van de coke overboord voordat ze zich overgaven. Het drietal is overgedragen aan de politie op Aruba.