REACTIES. Jan Vertonghen baalt na penaltymisser, Anderlecht-spelers geven toe: “Mogen blij zijn dat we die penalty’s haalden”

Bart Verbruggen: “Enige wat we hebben kunnen doen is rekken tot penalty’s”

“Het is nog een beetje vroeg voor een echt goeie analyse”, sprak Anderlecht-doelman Bart Verbruggen na de wedstrijd bij Play 5. “Er heerst nu vooral teleurstelling. Het enige wat vandaag hebben kunnen doen is het rekken tot de penalty’s. En dan hoop je dat je die loterij wint, maar helaas. Als ik zou weten wat er misliep dan hadden we dat wel opgelost. Je weet dat het niet makkelijk wordt als je na twee minuten al een penalty tegen krijgt. Dan gaat het publiek erachter staan en gaan ze er nog meer van geloven dan ze al deden. Dat maakt het gewoon nog moeilijker. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn en moeten toegeven dat de betere ploeg gewonnen heeft.”

“Je moet het zo snel mogelijk uit je systeem krijgen, want zondag loert al om de hoek. Je hebt geen keus. Die hele belangrijke wedstrijd moeten we winnen en hopen dat de concurrenten punten laten liggen. Dan kunnen we toch nog verdergaan met ons seizoen.”

Jan Vertonghen: “We mogen blij zijn dat we die penalty’s halen”

“We hebben zo hard gewerkt om die 2-0 thuis veilig te stellen en dan sta je hier na tien minuten, of wat het ook is, al 2-0 achter. We mogen blij zijn dat we die penalty’s nog haalden”, besefte ook kapitein Jan Vertonghen. “We maken fouten die we in vorige wedstrijden ook al gemaakt hebben, zoals in Genk. Dan word je afgestraft. Aan de bal was het ook niet goed genoeg. Ik denk niet dat we twee keer onder de druk uit zijn gekomen. Er was weinig beweging, we waren niet balvast...”

Vertonghen miste de eerste strafschop voor paars-wit. “Dat doet wel pijn. Ik vond dat ik goed in de wedstrijd zat en los daarvan moest ik ook gewoon mijn verantwoordelijkheid nemen. Die heb ik genomen. Tegen Ludogorets scoor ik, nu mis ik. Nochtans had ik een goed gevoel toen de bal van mijn voet vertrok. Ik denk niet dat het een slechte penalty was, maar vooral een goede save.”

© BELGA

“We moeten de knop omdraaien. Dat zal vanavond nog niet lukken en zal morgen ook nog moeilijk zijn. Maar als we zondag op dat veld stappen is er maar één optie: winnen. Daar hebben we iedereen voor nodig, ook de supporters.”