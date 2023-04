Oekraïne had plannen om Russische troepen in Syrië aan te vallen, blijkt uit gelekte Amerikaanse overheidsdocumenten

Uit gelekte Amerikaanse overheidsdocumenten blijkt dat Oekraïne plannen had om Russische troepen in Syrië aan te vallen. Daarmee wilden ze de Russen op kosten jagen en Rusland dwingen troepen te verplaatsen naar Syrië. Dat schrijft The Washington Post.

De nieuwe informatie zou deel uitmaken van een recent lek van Amerikaanse overheidsdocumenten. De 21-jarige Jack Teixeira zou een reeks van die geheime documenten gedeeld hebben in een gesloten chatgroep op het platform Discord, waarna die hun weg vonden naar onder meer Twitter en Telegram.

Uit die documenten blijkt dat Oekraïne die plannen, die in het najaar van 2022 gemaakt werden, in Syrië voorbereidde op een manier zodat de Oekraïense regering niet rechtstreeks betrokken zou zijn. Ze zouden Russische troepen, die sinds 2015 actief zijn in Syrië, bij voorkeur willen aanvallen met onbemande vliegtuigen of hun aanvallen voornamelijk beperken tot de beruchte huurlingengroep Wagner.

Oekraïne overwoog ook om de Syrian Democratic Forces, een militaire coalitie in het noordoosten van het land, te trainen om Russische doelwitten aan te vallen. De rol van de SDF zou geheim gehouden worden. Tegenover The Washington Post ontkent de woordvoerder van de SDF hun betrokkenheid in de oorlog in Oekraïne. Volgens de documenten zou ook Turkije op de hoogte zijn geweest van de plannen.

Het doel van de Oekraïense plannen in Syrië zou geweest zijn slachtoffers te maken bij Russische troepen en de Wagnergroep, maar ook om ervoor te zorgen dat de dreiging in Syrië te groot werd, waardoor Rusland extra troepen zou moeten sturen naar het land.

In november zouden er logistieke moeilijkheden geïdentificeerd zijn in de plannen, waardoor president Zelenski de operatie uiteindelijk een halt toeriep op 29 december. Het is onduidelijk waarom de president dat deed.

Volgens de documenten is het onwaarschijnlijk dat Kiev de plannen opnieuw bovenhaalt, zolang ze de steun van de Verenigde Staten en Turkije niet hebben voor het project. “Als Oekraïne wel doorgaat, zouden aanvallen een Russische reactie kunnen uitlokken tegen Amerikaanse belangen in de regio als de steun voor een operatie wordt toegeschreven aan de Verenigde Staten”. (sgg)