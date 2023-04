Dimitri Van den Bergh kraakt Peter Wright in eerste partij van Premier League in Rotterdam

Dimitri Van den Bergh heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Premier League-avond in Rotterdam. Voor een vol Ahoy won hij van ex-wereldkampioen Peter Wright: 6-3.

‘The DreamMaker’ had de bull gewonnen en mocht dus als eerste beginnen. Hij zette zich meteen goed weg naar 67, maar miste dan vier pijlen voor de leg. Uiteindelijk werd het wel 1-0 op dubbel 4. Van den Bergh gooide vervolgens een 180-score op de leg van Wright, maar zag de Schot gelijkmaken. Geen paniek bij de Antwerpenaar, die uitstekend bleef scoren en de derde leg won met een fantastische 127 finish.

Van den Bergh zette Wright onder druk in leg vier, zag de Schot dubbel missen en maakte zelf 94 af voor een 3-1 voorsprong. Onze landgenoot begon dan minder op z’n eigen leg, maar Wright profiteerde niet optimaal. Van den Bergh miste een pijl op de bull voor een 167 finish en zag Wright twee keer naast dubbel 10 gooien: 4-1.

‘The DreamMaker’ bleef doorgaan op zijn elan, gooide ei zo na 160 uit en knalde dubbel 16 erin voor 5-1. Hij begon vervolgens opnieuw minder op z’n eigen leg, maar Wright was even het noorden en gooide zowaar een score van 28. Van den Bergh scoorde echter even wat minder en zag ‘Snakebit’ een break terugpakken, erna ook meteen makkelijk z’n eigen leg winnen: 5-3.

Van den Bergh begon dan met een 180, gevolg door een 121 score. Maar Wright deed zowaar nog beter en bleef de Antwerpenaar onder druk zetten. Van den Bergh bleef ijzig kalm en maakte het af met een finish van 48 op dubbel 20: 6-3.

In de halve finale neemt Van den Bergh het op tegen Nathan Aspinall. Die klopte verrassend thuisfavoriet en Premier League-leider Michael van Gerwen met 6-5.

Jonny Clayton boekte een knappe 6-4 overwinning tegen Chris Dobey. ‘The Ferret’ gooide onder anderen twee keer een 121 en een 124 van het bord.

Overige uitslagen:

Gerwyn Price - Michael Smith 6-3