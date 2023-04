Braziliaanse voetballer Dani Alves zit al drie maanden in de cel: advocaten dienen nieuw verzoek tot vrijlating in

De advocaten van de Braziliaanse international Dani Alves, die al drie maanden in de cel zit omdat hij een vrouw zou hebben verkracht in een discotheek, hebben donderdag een nieuw verzoek tot vrijlating op borgtocht ingediend. De speler legde onlangs ook een nieuwe verklaring af en claimt dat het ging om een relatie met wederzijdse toestemming.

De verdediging, wiens eerste verzoek om vrijlating in februari door de rechtbank van Barcelona werd afgewezen, zei in een verklaring dat Alves “zich kan en zal verdedigen en zich niet aan de procedure zal onttrekken”. De advocaten zouden aanvoeren dat ze videobewijs hebben dat het relaas van de vrouw in een ander licht plaatst.

De voormalige speler van onder meer FC Barcelona en PSG zit al sinds 20 januari achter de tralies in de gevangenis van Brians, op zo’n 40 kilometer van Barcelona. Kort nadat de affaire losbarstte, besliste zijn Mexicaanse club Pumas het contract van Alves te ontbinden.