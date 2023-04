Kamer voert warmtepompnorm in

Volgens Vooruit-Kamerlid Kris Verduyckt, die het wetsvoorstel indiende, maakte de oorlog in Oekraïne pijnlijk duidelijk dat we zo snel mogelijk af moeten van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Maar onder meer omdat er in de energiefactuur nu meer heffingen voorzien zijn op elektriciteit dan op bijvoorbeeld aardgas of stookolie, is het voor veel gezinnen financieel niet interessant om over te schakelen op bijvoorbeeld een warmtepomp.

Verduyckt legde een wetsvoorstel neer waarin de CREG wordt belast met een jaarlijks onderzoek naar de prijsverschillen. Als het prijsverschil in de verkeerde richting evolueert, zal de federale energiewaakhond maatregelen kunnen voorstellen aan de minister van Energie.

LEES OOK. Is een warmtepomp écht de Heilige Graal in de strijd tegen de hoge factuur?

“Door de hogere gasprijzen tijdens de crisis is investeren in warmtepompen aantrekkelijker geworden, maar dit zou ook in de toekomst zo moeten blijven”, zegt Verduckyt. “De CREG en de regionale regulatoren formuleren aan de hand van deze jaarlijkse studie voorstellen rond de energiefiscaliteit, de toeslagen op de factuur of subsidies. Ik reken erop dat de norm zal meehelpen aan een omslag naar elektrische verwarming.”

Het wetsvoorstel kreeg unanieme steun, op de onthouding van PVDA na.

In 2021 werden volgens sectorfederatie ATTB (Associatie voor Thermische Technieken) ruim 24.700 warmtepompen en warmtepompboilers verkocht in ons land. Vorig jaar waren dat er al meer dan 41.000, al gaat het bij dat laatste cijfer nog om een schatting op basis van de eerste drie kwartalen van het jaar.