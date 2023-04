School schorst meisje (17) dat werd aangerand op schoolreis in Griekenland “omdat ze niet op tijd terug in hotel was”

Het 17-jarige meisje dat tijdens een schoolreis in Griekenland aangerand zou zijn, is nu door de school geschorst. Niet voor de feiten, maar omdat ze zich samen met acht andere leerlingen niet aan de afspraken hield en niet op tijd terug in het hotel was.

Het meisje van de prestigieuze abdijschool van Zevenkerken in Brugge was met de zesdejaars op Griekenlandreis. De laatste twee avonden waren ze vrij. De afspraak was wel dat iedereen om 1.30 uur ’s nachts in bed zou liggen.

Maar een groep van een negental leerlingen nam het niet zo nauw met dat ‘bedtijduur’ en bevond zich om 2 uur ’s nachts nog in Clown Dogs, een discotheek met een beruchte reputatie in hartje Athene, op wandelafstand van de Akropolis.

Aanranding

Een leerlinge beschuldigde Boris Kleyman (33) – voetballer bij de Griekse club Volos FC – ervan haar te hebben aangerand die nacht. De man werd gearresteerd en is door zijn voetbalclub aan de deur gezet. Hijzelf houdt vol niets misdaan te hebben: “Ik heb haar duidelijk gemaakt dat ik niet geïnteresseerd was, dat ik getrouwd ben en vader ben van drie kinderen.”

LEES OOK. De aantijgingen zijn niet min, maar profvoetballer komt met compleet andere versie van aanranding 17-jarig meisje

Het onderzoek naar die mogelijke aanranding loopt nog. “Wij geloven ook wat de leerlingen ons vertellen. Onder meer DNA-onderzoek zal klaarheid moeten brengen”, zegt Tom Zwaenepoel van de abdijschool.

Los van dat onderzoek is de school maandag in gesprek gegaan met de leerlingen die zich niet aan de afspraak hielden en te laat terug in het hotel waren. Het 17-jarige meisje en de andere leerlingen die op het matje zijn geroepen, zijn voor 14 dagen geschorst. Ze mogen ook niet aanwezig zijn op drie sportdagen, zegt Zwaenepoel aan onze redactie.