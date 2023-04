OHL-voetballer Sofian Kiyine had 1,6 promille alcohol in het bloed en reed 150 km/u toen hij sporthal binnenreed

Uit de eerste analyses van het onderzoek blijkt dat OHL-speler Sofian Kiyine 150 kilometer per uur reed en 1,6 promille alcohol in zijn bloed had, toen hij eind maart een sporthal in het Luikse Flémalle binnenreed. Dat schrijft SudInfo.

Het ongeval gebeurde donderdag 30 maart omstreeks 18.30 uur aan de oevers van de Maas, in de buurt van Flémalle. De zwarte Mercedes raakte met hoge snelheid een rotonde en werd de lucht in gekatapulteerd. Daarna vloog de auto binnen in een sporthal. Bij wonder raakte niemand in de sporthal gewond. Kiyine zelf overleefde de crash, maar liep wel meerdere breuken op.

Door zijn toestand kon Kiyine na de feiten niet meteen verhoord worden. Donderdag kon hij zich voor het eerst gaan aanbieden bij de politie. Daar verklaarde hij volgens SudInfo dat hij vijf gins had gedronken op restaurant en op de terugweg ziek was geworden. Hij kon zich naar eigen zeggen niets meer herinneren van de feiten.

Omdat er geen blaastest kon afgenomen worden, werd het bloed van de voetballer gecontroleerd. Die resultaten zijn nu bekend, schrijft SudInfo. Volgens de krant had de voetballer 1,6 promille alcohol in zijn bloed. De toegestane limiet in ons land ligt op 0,5 promille.

Ook reed hij veel te snel. Op de bewuste baan bedraagt het snelheidslimiet 90 kilometer per uur. De eerste elementen van het onderzoek wijzen op een snelheid tussen 140 en 150 km/u.

© BELGA

(sgg)