Nieuwe generatie ‘Dertigers’ krijgt tweede seizoen

“Groot nieuws! Onze Dertigers komen terug. Wij beginnen alvast met aftellen”, klinkt het op Instagram. Voor alle duidelijkheid: het gaat om de nieuwste generatie Dertigers. De oude garde nam na enkele seizoenen definitief afscheid met een kerstspecial, maar op 13 maart 2023 was het de beurt aan een nieuwe generatie.

De nieuwe groep bestaat uit zussen Laura en Nele, Jonas (Laura’s lief), en vrienden Ruben en Sami die elkaar leerden kennen op de Chiro, en zo goed als familie voor elkaar geworden zijn. Zo veel jaar later zijn ze allen rond de dertig jaar oud, en hebben ze hun leven uitgebouwd in de Groene Gordel rond Brussel. Er wordt gesetteld, kinderen of geen kinderen is een vraagstuk, de carrière wordt opgebouwd en er worden huizen gekocht. Dat brengt druk met zich mee, waar ze allemaal verschillend mee omgaan. En dan komen ook Marvin en Ada erbij.

Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer het nieuwe seizoen te zien zal zijn op Eén en op VRT Max.

