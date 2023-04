Lommel SK trekt de transfermarkt op met 9 miljoen: “Supporters mogen dromen”

Voor de schermen staat het vizier gericht op de vierde Limburgse derby van het seizoen. Het doel voor Lommel SK is zo snel mogelijk de eerste plaats in de Relegation Play-offs vastleggen. Achter de schermen is Performance Director James McCarron volop bezig met de selectie van volgend seizoen.

Lommel SK trekt deze zomer de transfermarkt op met een budget van negen miljoen euro. “Maar we gaan die som niet volledig spenderen aan transfervergoedingen”, nuanceert McCarron de verwachtingen. “Ons budget is vergelijkbaar met dat van andere Belgische clubs. We gaan het ten volle benutten om de selectie kwalitatief te versterken. We zijn momenteel verschillende Belgische spelers op de Belgische markt nauwgezet aan het bekijken, zowel jonge talenten als meer ervaren spelers. Op dit moment kan ik nog geen exacte aantallen plakken op het aantal nieuwkomers of vertrekkers.”

Het mislopen van de Promotion Play-offs was een zware noot om te kraken in Noord-Limburg. McCarron vervult een cruciale positie om de (weggelopen) supporters volgend seizoen naar het Soevereinstadion te lokken. Er zullen deze zomer opnieuw zieltjes gewonnen moeten worden met de juiste aankopen. “De transferzomer is er voor supporters om te dromen, dus natuurlijk mogen ze dat. Dat deed ik ook als tiener”, besluit de Hasselaar.