Circuit Zolder “zo goed als zeker” strijdtoneel van BK veldrijden in 2025

Vergeet het nieuws dat Beringen in 2026 het eerste BK veldrijden op Limburgse bodem wordt in 33 jaar. De kans is namelijk groot dat de veldrijders één jaar eerder al om de tricolore trui strijden in Heusden-Zolder. Het directiecomité van Belgian Cycling moet in juni het licht wel nog op groen zetten.

Aanvankelijk was het West-Vlaamse Ruddervoorde de gedoodverfde favoriet om de organisatie van het BK 2025 naar zich toe te trekken. Maar blijkbaar is de datum recent vrijgekomen waarna het schepencollege van Heusden-Zolder snel schakelde. Indien de titelstrijd effectief naar Heusden-Zolder komt, dan zal de gemeente het kampioenschap organiseren in samenwerking met organisatiebureau Golazo. Het BK zou in dat geval enkele weken na de jaarlijkse Superprestigeveldrit (eind december) op en rond het circuit plaatsvinden. Al denkt men wel aan een lichtjes gewijzigd parcours.

Volgens burgemeester Mario Borremans zou een BK veldrijden mooi passen in een rijtje sportevenementen waarvoor Heusden-Zolder reeds gastheer is: de opening van de velodroom in september, het EK badminton en het EK wegwielrennen samen met Hasselt in 2024. Daarnaast is het ambitieuze Heusden-Zolder ook kandidaat om een WK BMX en het WK Baanwielrennen in 2030 te ontvangen.