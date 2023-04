“Einde in mineur, maar afscheid zorgde voor kippenvel”: Brecht Capon (34) stopt als prof na degradatie met KV Oostende

“Ik heb niet echt iets voorbereid, maar ik wil wel een boodschap van dankbaarheid brengen. Ondanks het kloteseizoen.” Aan het woord Brecht Capon, op de middenstip van KV Oostende, de ploeg waar hij nu afzwaait als prof op bijna 35-jarige leeftijd. En dat na zestien seizoenen en 434 matchen profvoetbal. Capon zette zijn eerste stapjes als voetballer bij Hermes Oostende, nadien volgde een jeugdopleiding bij Club Brugge, waar hij ook debuteerde op het hoogste niveau.

“Normale gast gebleven”

Toen volgden zes seizoenen bij KV Kortrijk, tot Capon in 2015 terugkeerde naar het oude nest. Bij KV Oostende volgden zijn grootste successen: een bekerfinale, twee deelnames aan Play-off 1 en de Europese matchen tegen Marseille. “Maar waar ik het meest trots op ben, is dat ik altijd mezelf ben gebleven”, zegt Capon. “Niet altijd evident in dit voetbalwereldje. Vechten op het veld, een echte clubspeler. Maar naast het veld een normale gast die altijd klaar stond voor een babbeltje, in goede en slechte tijden.”

© BELGA

Capon kon zich de laatste seizoenen steeds minder vereenzelvigen met het gevoerde beleid bij KV Oostende, waar hij dit seizoen nog 21 keer in actie kwam. Eind januari uitte hij nog kritiek op het clubbestuur na een zoveelste nederlaag. “Sommigen worden hier misschien overbetaald”, klonk het toen bitter. En ook in zijn afscheidsboodschap hoopt hij - vooral voor de fans - dat de club in de juiste handen terecht komt. “Ik hoop dat jullie zich snel opnieuw kunnen één voelen met onze mooie ploeg en dat familiale gevoel mogen ervaren.”

Terugkeer in andere rol?

De verdediger neemt na acht seizoenen afscheid met een pijnlijke degradatie. “Een einde in mineur”, zegt hij daar zelf over. “Maar toch koester ik het afscheid dat ik tijdens die laatste thuiswedstrijd nog gekregen heb van jullie. Dat zorgde voor kippenvel.” Of er nog een avontuur volgt in de lagere reeksen, staat nog niet vast. KV Kortrijk informeerde naar de diensten van Capon, maar die bedankte vriendelijk voor een extra jaartje als prof. Hij staat wél open voor een terugkeer bij KVO. Weliswaar met een nieuw project (en andere bazen), in een andere rol.

Of we Capon zondag nog een laatste keer in het KVO-shirt zien? De kans is klein, laten we ons vertellen. Nu hij zijn afscheid heeft aangekondigd én ook de fans uitzwaaide in de eigen Diaz Arena, heeft Capon weinig verloren in de overbodige wedstrijd op het veld van AA Gent.